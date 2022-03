Zwei Grands Prix in Italien: Imola bis 2025

Im Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari wird bis 2025 Formel 1 gefahren – die Formel 1 hat einen entsprechenden Vertrag bestätigt. Damit hat Italien auf Jahre hinaus zwei WM-Läufe.

Grosser Preis von Italien in Monza, Grosser Preis von San Marino in Imola, so war es rund 25 Jahre lang. Dann konnte sich nur noch Monza im WM-Fahrplan halten. In Corona-Zeiten kam ein WM-Lauf in Imola 2020 zurück, als Notlösung und als Grand Prix der Emilia Romagna. Nun hat die Formel 1 bestätigt: Ein Abkommen zur Austragung eines WM-Laufs in Imola bis bis 2025 verlängert worden.

Angelo Sticchi Damiani, Präsident des italienischen Automobilklubs: «Ich bin sehr froh, dass wir ein neues Abkommen mit Liberty Media gefunden haben.» Der Vertrag, der auch 2022 ein Rennen vorsieht (am 24. April) ist um drei Jahre verlängert worden, also für 2023, 2024 und 2025.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Wir freuen uns sehr, den Emilia Romagna Grand Prix im Programm behalten zu können. Die Rennstrecke ist Kult und gehört zur Historie der Königsklasse. Die Organisatoren haben unter schwierigen Bedingungen in Corona-Zeiten einen tollen Job gemacht. Das ist ein stolzer Moment für alle Italiener.»

Finanziert wird das Rennen von der italienischen Regierung, von der Region Emilia Romagna und von der Stadt Imola.





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi