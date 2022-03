Damon Hill: Verstappen knallhart, Hamilton kontert

Verstappen gegen Hamilton in Imola 2021

Formel-1-Weltmeister Damon Hill (61) spricht darüber, wie hart Max Verstappen zur Sache geht. Der Brite sagt über seinen Landsmann Lewis Hamilton: «Auch er kann eine harte Seite zeigen.»

Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt: Viele Formel-1-Fans sind davon überzeugt, dass der packende Zweikampf Max Verstappen gegen Lewis Hamilton 2022 weitergeht. Bevor in Bahrain der zweite Wintertest beginnt, haben sich auch die GP-Experten der britischen Sky Gedanken gemacht.

Damon Hill, Formel-1-Weltmeister von 1996, meint: «Ich bin davon überzeugt – Lewis weiss inzwischen ganz genau, womit er es zu tun hat. Max hat bewiesen, wie knallhart und kompromisslos er ist. Aber ich finde, Lewis hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass er nicht davor zurückscheut, eine harte Seite zu zeigen.»

Hamilton hat vor kurzem gesagt: «Wenn ihr glaubt, dass ihr Ende 2021 den besten Hamilton erlebt hat, dann wartet ab, was ihr 2022 sehen werdet.»

Für Anthony Davidson (42), Sportwagen-Weltmeister 2014: «Wenn Lewis Hamilton einen solchen Satz raushaut, dann werde ich hellhörig. Ich bin sicher, er brennt darauf, diesen achten Titel zu holen, der ihm 2021 entgangen ist. Reden wir nicht um den heissen Brei herum – er hat das Gefühl, dass ihm der Titel geraubt worden ist. Er wird nichts inniger wünschen, als Verstappen zu schlagen.»

Ex-GP-Fahrer Karun Chandhok (38) sagt: «Nach den Vorkommnissen von Abu Dhabi konnte es für einen Rennfahrer nur zwei Wege geben – entweder du bist vom Sport desillusioniert, oder du wirst nur noch entschlossener. Und ich sehe einen sehr energischen Hamilton.»

Doch der muss sich vielleicht noch mit jemand Anderem herumschlagen, wie Paul Di Resta (35) weiss: «Für mich ist George Russell im Qualifying überragend, und er wird Lewis einige Male überraschen.»



Der Schotte glaubt: «Einige Leute unterschätzen Lewis noch immer, was für ein unbarmherziger Racer er ist. Wenn es darum geht, alles aus dem Wagen zu holen, ist er ein Tier. Aber Vieles wird davon abhängen, mit welcher Mentalität er antritt. Heute scheint er bester Dinge zu sein, und er fährt gewiss auf der Höhe seines Könnens, zudem will er etwas beweisen. Er will diesen achten Titel, unbedingt.»





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi