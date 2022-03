Mercedes: Neues Safety-Car und Medical-Car für 2022

In diesem Jahr setzt Mercedes zwei neue Modelle als Safety-und Medical-Car in der Formel 1 ein

Mercedes schickt in dieser Formel-1-Saison nicht nur den GP-Renner von Lewis Hamilton und George Russell auf die Piste. Zwei neue Mercedes-AMG-Modelle werden als Safety- und Medical-Car eingesetzt.

Mercedes wird auch in diesem Jahr nicht nur mit dem Formel-1-Auto W13 in der Formel 1 vertreten sein, die Sternmarke wird mit dem Mercedes-AMG Black Series und Mercedes-AMG GT 63 S zwei neue Modelle als Safety- bzw. Medical-Car auf der Piste vertreten sein. So leistungsstark waren Bernd Mayländer und Co. noch nie unterwegs.

Der 50-jährige Deutsche schwärmt mit Blick auf seinen neuen Dienstwagen: «Ich freue mich sehr, dass ich auch in der Saison 2022 wieder am Steuer des Safety-Cars sitze. Und ganz besonders freue ich mich, dass es in diesem Jahr auch ein Mercedes-AMG GT Black Series ist. Ich konnte dieses aussergewöhnliche Fahrzeug bereits des Öfteren testen und bin begeistert, wie nahe es an einem reinrassigen Rennwagen ist. Das ist wirklich noch mal ein deutlicher Schritt im Vergleich zum letztjährigen GT R – der auch schon auf extrem hohen Niveau war. So ein Arbeitsplatz im Sinne der Sicherheit ist einfach ein Traum.»

Beide Einsatzfahrzeuge sind rot Lackiert und technisch weitestgehend serienmässig, erhielten aber umfangreiche Upgrades für die speziellen Aufgaben auf der Strecke. Augenfälligstes Merkmal des Safety-Cars ist das Fehlen des bislang bekannten Signalbalkens auf dem Dach. Dieser hätte die Aero-Balance des gestört.

Die Entwickler in Affalterbach dachten sich daher etwas völlig Neues aus: Die obligatorischen LED-Signalleuchten sind an der Front in den oberen Bereich der Windschutzscheibe integriert. Am Heck wurden die LED-Leuchten in den Heckflügel integriert.

«Der Motorsport liegt uns am Herzen und in diesem Zusammenhang natürlich auch die dabei nötige Sicherheit. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir unser Engagement als Ausrüster des Safety Cars und des Medical-Cars nach mehr als 25 Jahren weiter verlängern – und das mit zwei herausragenden Fahrzeugen aus unserem Portfolio“, erklärt Philipp Schiemer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH.

«Seit 1996, und damit seit mehr als einem Vierteljahrhundert, stellt Mercedes-AMG ununterbrochen die Fahrzeuge, die in der Formel 1 bei Notsituationen benötigt werden. Unsere Performance-Fahrzeuge führen seither als «Official F1 Safety Car» das Formel-1-Feld sicher um den Kurs, wenn schlechte Witterungsverhältnisse oder Zwischenfälle den Einsatz erforderlich machen», fügt Christoph Sagemüller, Leiter Motorsport bei der Mercedes-AMG GmbH, an. «Unser Medical-Car ist schnellstmöglich zur Stelle, wenn es gebraucht wird. Um dies sicherzustellen, haben wir für die Saison 2022 noch einmal nachgelegt und bringen mit dem AMG GT Black Series und dem AMG GT 63 S die bislang leistungsstärksten Modelle an den Start.»

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi