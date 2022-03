Verträge bis 2036: So sieht Formel 1 in Zukunft aus

In Miami wird fleissig gearbeitet

SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Anfang 2022 war in Sachen Vertragsverlängerungen für WM-Läufe schon Einiges los. Wir sagen, wie die Formel 1 der Zukunft aussieht.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Heinz-Dietrich Keller aus Kiel wissen: «Anfang 2022 wurden doch einige Verträge für WM-Läufe verlängert. Könnt Ihr einmal auflisten, auf wie viele Jahre hinaus die einzelnen Grands Prix durchgeführt werden sollen?»

Leser Keller hat Recht: Am 11. Februar wurde bekannt, dass die Königsklasse bis inklusive 2036 auf dem Bahrain International Circuit (BIC) zu Gast sein wird. Nie zuvor in der Historie der Königsklasse hat ein Grand Prix eine solche Laufzeit erhalten.

Am 18. Februar folgte die Vertragsverlängerung mit den Texanern – der Grosse Preis der USA bleibt bis 2026 auf dem Circuit of the Americas (COTA).

Am 7. März bestätigte Formel-1-CEO Stefano Domenicali: Es wird auch weiterhin zwei WM-Läufe pro Jahr auf italienischem Boden geben – der Grand Prix der Emilia Romagna bleibt bis Ende 2025.

Dafür beendete die Formel 1 am 3. März das Abkommen mit dem russischen GP-Organisator Rosgonki – wegen des Einmarsches von Russland in die Ukraine. Der Russland-GP hätte 2022 in Sotschi stattfinden sollen und ab 2023 auf dem Igora Circuit ausserhalb von St. Petersburg.



Zurück zur Frage von Leser Keller zu den laufenden Verträgen, hier die Liste:



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2025

Australien 2023

Italien (Imola) 2025

USA (Miami) 2031

Spanien 2026

Monaco 2022

Aserbaischan 2024

Kanada 2029

Frankreich 2022

Österreich 2022

Grossbritannien 2024

Ungarn 2028

Belgien 2022

Niederlande 2023

Italien (Monza) 2024

Singapur 2022

Japan 2024

Mexiko 2022

USA (Austin) 2026

Brasilien 2025

Abu Dhabi 2030



Darüber hinaus ist mit Katar ein Abkommen abgeschlossen worden, wonach dort von 2023 bis 2031 ein WM-Lauf stattfinden wird.