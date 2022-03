Nürburgring in russischem Besitz: Landtag prüft 09.03.2022 - 13:07 Von Rob La Salle

© LAT Start zum Grossen Preis der Eifel 2020

Seit 2016 befindet sich der Nürburgring in russischem Besitz. Nun soll die Landesregierung Rheinland-Pfalz prüfen, was der Einmarsch der Russen in der Ukraine für den Betrieb des Nürburgrings bedeutet.