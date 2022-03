Haas gibt Gas: Kevin Magnussen neben Schumacher!

Der Däne Kevin Magnussen kehrt in die Formel 1 zurück: Der US-amerikanische Haas-Rennstall hat bestätigt, dass der 29-jährige GP-Routinier den Platz von Nikita Mazepin übernimmt und neben Mick Schumacher antritt.

Mick Schumacher erhält einen richtigen Gradmesser: 2021 hat er in seiner ersten GP-Saison mit Haas seinen Moskauer Stallgefährten Nikita Mazepin meist im Griff gehabt. Nachdem sich Haas von Mazepin getrennt hatte, wollten Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner einen erfahrenen Mann ins zweite Auto setzen, und der neue Fahrer ist ein alter Bekannter – Kevin Magnussen!

Der 29-jährige Däne kehrt damit nach einem Jahr Formel-1-Abstinenz in die Königsklasse zurück. Er fuhr von 2017 bis 2020 für Haas und fuhr in der GP-Saison zwei fünfte Ränge für die Amerikaner ein, damals belegte er in der WM den tollen neunten Schlussrang. Elf Mal fuhr er in jener Saison in die Top-Ten.

Haas bestätigt: «Kevin hat bei uns einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet. Er wird schon beim Bahrain-Test erstmals im Auto sitzen.»

Teamchef Günther Steiner: «Wir sind sehr glücklich, dass Kevin zurückkehrt. Als für uns klar war, dass wir einen erfahrenen Mann suchen, stand er ganz oben auf unserer Liste. Kevin war elementar für unsere beste Saison, 2018. Er kennt das Team durch und durch ist ist für das neue Auto ein echter Gradmesser.»

Kevin Magnussen sagt: «Ich war schon überrascht, als der Anruf kam. Aber ich habe mich auch riesig gefreut. Ich wollte meine Karriere neu ausrichten, aber ich habe immer gesagt – ich schliesse eine Rückkehr in die Formel 1 nicht aus. Ich danke Peugeot und Chip Ganassi, dass sie mich von meinen Pflichten entbunden haben.»

«Im Laufe der Jahre hat sich zwischen Gene Haas, Günther Steiner und mir tolle Zusammenarbeit entwicklelt, und ich verliess das Team Ende 2020 im Guten. Nun habe ich viel Arbeit vor mir, ich kann es kaum erwarten!»

Magnussen hat bislang 119 Formel-1-Rennen bestritten. Bestes Ergebnis: Rang 2 in Australien 2014, damals mit McLaren.