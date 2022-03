Bahrain-Test: Ricciardo krank, so wird gefahren

Die Formel-1-Rennställe haben noch drei Tage, um sich auf die Saison 2022 vorzubereiten – vom 10. bis 12. März wird auf dem Bahrain International Circuit gefahren. Wir sagen, wann die Fahrer im Einsatz sind.

Im Laufe der Jahre sind die Testtage in der Formel 1 weniger und weniger geworden. Zur Ära Michael Schumacher sass der Ferrari-Star praktisch Tag und Nacht in seinem Rennwagen, es gab keine Testeinschränkung. Immer wieder fragen uns Leser: Wieso wird nur noch so wenig getestet?

Antwort: Die Rennställe kamen zur Einsicht, dass Tausende Testkilometer vor fast leeren Tribünen und ohne TV-Übertragung einer Geldverbrennung gleichkommt. Tests während der Saison wurden aus finanziellen Gründen beschnitten, dann ganz gestrichen.

Die Saisonvorbereitung bestand nach einer ersten Einschränkung vor gut zehn Jahren aus drei Mal vier Tagen auf verschiedenen spanischen Rennstrecken, dann wurde Schritt um Schritt gekürzt: auf acht Tage, auf sechs Tage, 2021 – mit ausgereiften Rennwagen – bestand der komplette Wintertest aus eben mal drei Tagen.

2022, mit der neuen Rennwagengeneration, wird auf Wunsch der Teams zwei Mal gefahren: Drei Tage in Barcelona haben wir bereits hinter uns, nun folgen drei Tage auf jener Strecke, wo dann am 20. März auch der Saisonbeginn stattfindet – auf dem Bahrain International Circuit.

Vom 10. bis 12. März wird von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr gefahren (mitteleuropäische Zeit).

McLaren hat das Programm umgestellt: Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo hätte am 10. März fahren sollen, ist aber krank, so dass Lando Norris den kompletten ersten Tag übernimmt.



Bei fast allen Rennställen werden zum Teil erhebliche Veränderungen an den Autos zu erkennen sein. Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiss: «Beim ersten Wintertest ging für die GP-Teams darum, mit einem hoffentlich standfesten Auto üppig zum Fahren zu kommen – um so viel als möglich über die neue Rennwagengeneration zu lernen. Beim zweiten Test in Bahrain geht es jetzt um mehr Speed, mit vielen Entwicklungsteilen, die an die Autos kommen.»



Und hier ist der Einsatzplan der zehn Teams.





Bahrain-Test (10. bis 12. März)

Mercedes

Donnerstag, 10. März: Lewis Hamilton (GB) am Morgen, dann George Russell (GB) am Nachmittag

Freitag, 11. März: Hamilton, Russell

Samstag, 12. März: noch offen



Red Bull Racing

Donnerstag, 10. März: Sergio Pérez (MEX)

Freitag, 11. März: Max Verstappen (NL)

Samstag, 12. März: Pérez, Verstappen



Ferrari

Donnerstag, 10. März: Charles Leclerc (MC), Carlos Sainz (E)

Freitag, 11. März: noch offen

Samstag, 12. März: noch offen



McLaren

Donnerstag, 10. März: Lando Norris (GB)

Freitag, 11. März: Daniel Ricciardo (AUS)

Samstag, 12. März: Ricciardo, Norris



Alpine

Donnerstag, 10. März: Esteban Ocon (F), Fernando Alonso (E)

Freitag, 11. März: Alonso, Ocon

Samstag, 12. März: noch offen



AlphaTauri

Donnerstag, 10. März: Pierre Gasly (F)

Freitag, 11. März: Yuki Tsunoda (J)

Samstag, 12. März: Gasly, Tsunoda



Aston Martin

Donnerstag, 10. März: Sebastian Vettel (D), Lance Stroll (CDN)

Freitag, 11. März: Stroll, Vettel

Samstag, 12. März: Vettel, Stroll



Williams

Donnerstag, 10. März: Alex Albon (T)

Freitag, 11. März: Nicholas Latifi (CDN)

Samstag, 12. März: Latifi, dann Albon



Alfa Romeo

Donnerstag, 10. März: Guanyu Zhou (RCH), dann Valtteri Bottas (FIN)

Freitag, 11. März: Bottas, Zhou

Samstag, 12. März: Zhou, Bottas



Haas

Donnerstag, 10. März: Pietro Fittipaldi (BR)

Freitag, 11. März: Mick Schumacher (D), Kevin Magnussen (DK)

Samstag, 12. März: Magnussen, Schumacher