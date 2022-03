Bahrain: Mit Schumacher, Verstappen – Ricciardo out!

Am zweiten Bahrain-Testtag treffen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes) aufeinander. Erster Einsatz für Mick Schumacher (Haas). Daniel Ricciardo kann erneut nicht fahren.

Stärkster Eindruck am ersten Testtag auf dem Bahrain International Circuit (BIC): Mercedes hat die Gegner schockiert, aber noch mangelt es an Feinabstimmung des verblüffenden Silberpfeils. Die Frage ist nun: Wie legen die Gegner nach? Red Bull Racing und McLaren werden am 11. März neue Evo-Teile auf die Bahn bringen, nur Ferrari hat von den Top-Teams angekündigt, dass beim zweiten Bahrain-Test nichts dramatisch Neues mehr komme.

Am Freitag treffen die Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton aufeinander. Der 20-fache GP-Sieger aus den Niederlanden wird den ganzen Tag im Auto von Red Bull Racing sitzen, Hamilton teilt sich den Silberpfeil mit George Russell.

Daniel Ricciardo fühlt sich noch immer unwohl, wie McLaren vor kurzem bestätigt hat – erneut wird den ganzen Tag über Lando Norris im Papaya-Renner sitzen.

Aus deutscher Sicht interessant: Mick Schumacher geht für Haasauf die Strecke. Mit dem Dänen Kevin Magnussen als Nachfolger von Nikita Mazepin hat Ferrari-Junior Schumacher eine echte Messlatte erhalten. 2022 wird sich zeigen, wie gut der junge Schumacher wirklich ist.



Erneut wird von 8.00 bis 12.00 Uhr gefahren und von 13.00 bis 17.00 Uhr (mitteleuropäische Winterzeit).





Bahrain-Test (10. bis 12. März)

Mercedes

Freitag, 11. März: Lewis Hamilton (GB), dann George Russell (GB)

Samstag, 12. März: noch offen



Red Bull Racing

Freitag, 11. März: Max Verstappen (NL)

Samstag, 12. März: Sergio Pérez (MEX), Verstappen



Ferrari

Freitag, 11. März: Carlos Sainz (E), Charles Leclerc (MC)

Samstag, 12. März: noch offen



McLaren

Freitag, 11. März: Lando Norris (GB)

Samstag, 12. März: Daniel Ricciardo (AUS)



Alpine

Freitag, 11. März: Fernando Alonso (E), Esteban Ocon (F)

Samstag, 12. März: noch offen



AlphaTauri

Freitag, 11. März: Yuki Tsunoda (J)

Samstag, 12. März: Pierre Gasly (F), Tsunoda



Aston Martin

Freitag, 11. März: Lance Stroll (CDN), Sebastian Vettel (D)

Samstag, 12. März: Vettel, Stroll



Williams

Freitag, 11. März: Nicholas Latifi (CDN)

Samstag, 12. März: Latifi, Alex Albon (T)



Alfa Romeo

Freitag, 11. März: Valtteri Bottas (FIN), Guanyu Zhou (RCH)

Samstag, 12. März: Zhou, Bottas



Haas

Freitag, 11. März: Mick Schumacher (D), Kevin Magnussen (DK)

Samstag, 12. März: Magnussen, Schumacher





Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39)

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich