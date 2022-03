Bahrain-Schock: Kevin Magnussen (Haas) fährt Bestzeit

Nach Verzögerungen mit einer Frachtmaschine hat Haas in Bahrain am Freitag eine zusätzliche Trainingsstunde erhalten. Der Däne macht daraus das Beste und stellt sensationell die Tagesbestzeit auf!

Eigentlich war um 17.00 Uhr (europäischer Zeit) für die GP-Teams beim Bahrain-Test Feierabend. Nur ein Team fuhr weiter: Haas. Die US-Amerikaner erhielten eine zusätzliche Trainingsstunde, weil ihre Frachtmaschine schlappgemacht hatte. Unverschuldet verpasste Haas den ersten halben Testtag (am 10. März), also durfte Rückkehrer Kevin Magnussen am Freitagabend 60 Minuten länger fahren.

Der Däne nutzte die Gunst der kühleren Stunde: Mit 1:33,207 unterbot der WM-Neunte von 2018 sensationell die vermeintliche Tagesbestzeit des Ferrari-Piloten Carlos Sainz. Und dies auf der gleichen Reifenmischung C4. Wir unterstellen jetzt mal, ohne respektlos sein zu wollen – viel Sprit hatte der 29-Jährige da nicht mehr im Tank.

Aber egal: Nachdem Haas 2021 mit einem nicht weiterentwickelten Auto hinterher gefahren ist, nach dem ganzen Wirbel der letzten Tage um Sponsor Uralkali und Nikita Mazepin, da ist diese Bestzeit Balsam auf die Seele der tapferen Mannschaft.

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich





Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2