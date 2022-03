Aus für Daniel Ricciardo: McLaren-Star hat Corona!

Der Australier Daniel Ricciardo kann auch am letzten Bahrain-Testtag nicht für McLaren fahren: Der achtfache GP-Sieger ist positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in Isolation.

Als bekannt wurde, dass sich McLaren-Pilot Daniel Ricciardo nicht wohl fühle, kursierte im Fahrerlager des Bahrain International Circuit schnell einmal – bestimmt Corona! Aber McLaren beteuerte bis Freitag-Nachmittag, alle Tests des achtfachen GP-Siegers hätten nichts dergleichen erwiesen.

Nun ist alles anders: Am Freitag-Abend bestätigt McLaren – der 32-jährige Australier ist tatsächlich Corona-positiv, daher fällt der geplante Testtag am Samstag für den WM-Dritten von 2014 und 2016 flach.

Daniel hat sich in Isolation begeben und hofft, bis in einer Woche wieder fit zu sein, wenn in Bahrain das erste GP-Wochenende der Saison beginnt.

Auch am dritten Testtag wird Lando Norris im McLaren sitzen.

Der letzte Formel-1-Pilot vor Daniel, der wegen Corona nicht fahren konnte, war der Moskauer Nikita Mazepin. Der damalige Haas-Fahrer verpasste im Dezember 2021 das WM-Finale von Abu Dhabi.



Andere Formel-1-Fahrer, die wegen Corona ausfielen:



Kimi Räikkönen 2021

Der Finne musste in Zandvoort und Monza zuschauen, Alfa Romeo-Reservist Robert Kubica übernahm.



Lewis Hamilton 2020

Corona auch beim Weltmeister, nach dem Bahrain-GP. Beim Grossen Preis von Sakhir auf gleicher Strecke übernahm bei Mercedes der junge George Russell das Lenkrad.



Lance Stroll 2020

Reservist Nico Hülkenberg sprang beim Grossen Preis der Eifel ein.



Sergio Pérez 2020

Er war der erste Formel-1-Fahrer, der wegen Corona ausfiel, damals in Diensten von Racing Point (heute Aston Martin). Nico Hülkenberg fuhr den Wagen des Mexikaners bei zwei Rennen in Silverstone (britischer Grand Prix und Jubiläums-GP 70 Jahre Formel 1).





Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich





Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2