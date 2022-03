3. Tag Bahrain: Nur zwei Stammfahrer nicht im Einsatz

Max Verstappen wird auch am letzten Bahrain-Testtag ausrücken

Am dritten und letzten Bahrain-Testtag werden 18 der 20 Piloten noch einmal die Gelegenheit bekommen, vor dem Saisonstart Erfahrungskilometer zu sammeln. Nur Daniel Ricciardo und Esteban Ocon werden nicht mehr ausrücken.

Das Haas-Team darf auch am dritten Testtag Extra-Teststunden absolvieren, denn der US-Rennstall startete wegen eines defekten Frachtflugzeugs verspätet in die Bahrain-Testfahrten. So beginnt der Tag für das Team von Mick Schumacher bereits um 9 Uhr Ortszeit (7 Uhr MEZ), und endet um 21 Uhr (19 Uhr MEZ).

Damit profitieren beide Piloten von der zusätzlichen Testzeit: Am Morgen rückt Kevin Magnussen aus, der Tags zuvor die Tagesbestzeit aufgestellt hatte, als alle anderen Fahrer schon Feierabend hatten. Der Däne wurde verpflichtet, um den entlassenen Russen Nikita Mazepin zu ersetzen. Am Nachmittag ist dann Mick Schumacher zum letzten Mal an der Reihe.

Gar keine Gelegenheit zum Testen wird McLaren-Star Daniel Ricciardo bekommen, der sich wegen einer Covid-19-Infektion isolieren muss. Der Australier fühle sich bereits besser, bestätigte das Team, das auch betonte, dass Ricciardo den lokalen Vorgaben zufolge am Saisonauftakt in der Wüste am 20. März auch teilnehmen könne.

Auch bei Alpine wird mit Fernando Alonso ein Fahrer den ganzen Testtag bestreiten, Esteban Ocon hatte am Freitag den GP-Renner für sich und bereitet sich nun auf das erste Rennwochenende vor. Alle anderen Teams schicken beide Piloten auf die Piste.

Bahrain-Test, Samstag, 12. März

Mercedes

Vormittag: Lewis Hamilton

Nachmittag: George Russell

Red Bull Racing

Vormittag: Sergio Pérez

Nachmittag: Max Verstappen

Ferrari

Vormittag: Carlos Sainz

Nachmittag: Charles Leclerc

McLaren

Vormittag: Lando Norris

Nachmittag: Lando Norris

Alpine

Vormittag: Fernando Alonso

Nachmittag: Fernando Alonso

AlphaTauri

Vormittag: Pierre Gasly

Nachmittag: Yuki Tsunoda

Aston Martin

Vormittag: Lance Stroll

Nachmittag: Sebastian Vettel

Williams

Vormittag: Nicholas Latifi

Nachmittag: Alex Albon

Alfa Romeo

Vormittag: Guanyu Zhou

Nachmittag: Valtteri Bottas

Haas

Vormittag: Kevin Magnussen

Nachmittag: Mick Schumacher

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2