Mercedes: Keine Zeitenjagd für Lewis Hamilton 12.03.2022 - 08:58 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Lewis Hamilton ist am letzten Bahrain-Testtag mit viel Sprit unterwegs

Am 2. Bahrain-Testtag durfte Lewis Hamilton einige schnelle Runden drehen und war am Ende der Viertschnellste. Am letzten Testtag schickt Mercedes den siebenfachen Weltmeister mit mehr Sprit an Bord auf die Piste.