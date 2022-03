Lewis Hamilton: «Sind derzeit nicht die Schnellsten»

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton beteuert am Rande des Bahrain International Circuit: «Ich denke nicht, das wir derzeit um Siege kämpfen können.» Der siebenfache Weltmeister rechnet auch nicht mit einer schnellen Wende.

Nicht nur Ferrari-Star Carlos Sainz äusserte den Verdacht, dass Mercedes beim letzten Test vor dem Saisonstart in Bahrain tiefstapelt und nicht die wahre Performance des W13 offenbart. Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte: «Ich glaube nicht, dass Mercedes alle Karten auf den Tisch gelegt hat.»

Lewis Hamilton betont dennoch: «Wir haben unser Testprogramm durchgearbeitet und die Standfestigkeit war anständig, was natürlich positiv ist. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Ich bin mir sicher, dass wir derzeit nicht die Schnellsten sind, ich denke, das kann jeder erkennen.»

«Ferrari sieht am schnellsten aus, dahinter folgt wohl Red Bull Racing und dann erst wir oder auch McLaren. Ich weiss es nicht. Aber wir liegen derzeit sicherlich nicht an der Spitze», fügte der 37-Jährige an. «Es ist noch etwas zu früh, um an den WM-Kampf zu denken», stellte er auf die Frage klar, ob er sich Sorgen um den WM-Kampf mache. «Ich denke nicht, dass wir derzeit um Siege kämpfen können.»

«Aber das Auto hat Potenzial», tröstete sich der 103-fache GP-Sieger. «Wir müssen nur lernen, wie wir es ausschöpfen könne, und wir müssen einige Probleme lösen. Jeder im Team arbeitet hart daran, aber es gibt Hürden, die wir überwinden müssen. Nächste Woche werden wir beim ersten Wochenende ein besseres Bild vom Kräfteverhältnis haben, aber ich glaube, einige Leute werden vielleicht überrascht sein, dass wir nicht tiefstapeln. In diesem Jahr ist alles etwas anders als zuvor und ich denke auch nicht, dass wir innerhalb einer Woche die Wende schaffen werden. Ich rechne damit, dass es etwas länger dauern wird.»

Bahrain, Tag 3, Stand 14.40 Uhr

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:32,645 (13 Runden) C3

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 min (43) C4

3. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

4. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,031 (23) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

6. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

7. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,140 (36) C3

8. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:35,319 (11) C2

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,328 (86) C4

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:35,353 (14) C3

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,504 (51) C4

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (73) C3

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,403 (30) C3

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:38,817 (43) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2