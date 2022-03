Bahrain: Dreher von Schumacher, Verstappen schnell

Max Verstappen fuhr in Bahrain die schnellste Test-Runde

Bis auf Haas-Pilot Mick Schumacher haben die Formel-1-Stars den Test auf dem Bahrain-Rundkurs offiziell beendet. Der Deutsche darf noch zwei Stunden fahren, weil sein Team verspätet in die Testfahrten gestartet ist.

In wenigen Tagen beginnt die Formel-1-Saison mit dem ersten Rennwochenende in Bahrain, und den Piloten und Teams bleibt keine Zeit mehr, um sich auf der Strecke darauf vorzubereiten. Denn die Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit sind zu Ende gegangen.

Champion Max Verstappen darf sich nicht nur über die Tagesbestzeit freuen. Der Niederländer, der am Nachmittag zum Einsatz kam, drehte bis zum offiziellen Testende mit 1:31,720 min auch die schnellste Runde des ganzen Tests.

Der Red Bull Racing-Star war damit fast sieben Zehntel schneller als Charles Leclerc, der den zweiten Platz auf der Tageszeitenliste belegt. Hinter dem Monegassen reihten sich Routinier Fernando Alonso, Mercedes-Teamneuling George Russell und sein Vorgänger Valtteri Bottas ein.

Letzterer sorgte für die zweite Unterbrechung am Nachmittag, weil er seinen Alfa Romeo am Streckenrand abstellen musste. Zuvor hatte Mick Schumacher bereits für eine Zwangspause gesorgt, der Deutsche legte einen Dreher hin, konnte letztlich aber an die Box zurückschleichen. Bottas’ Renner musste hingegen abgeschleppt werden.

Schumacher durfte zwei weitere Stunden testen, denn sein Haas-Team konnte die Tests erst verspätet in Angriff nehmen, da ein Frachtflugzeug schlappmachte. Weil das Team unverschuldet wertvolle Streckenzeit verlor, entschied die FIA, dass der US-Rennstall die vier verlorenen Stunde über die beiden letzten Testtage verteilt nachholen darf.

Bahrain, Tag 3, 17 Uhr

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

3. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

5. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

7. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

8. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,151 (57) C3

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2