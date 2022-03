Sport und Talk: Formel-1-Experten zu Besuch

In der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»steht der Saisonstart der Formel 1 im Fokus. Gerhard Berger, Mathias Lauda und Patrick Friesacher analysieren die Ausgangslage der GP-Teams.

Kaum sind die Vorsaison-Testfahrten der Königsklasse Geschichte, schon steht der Saisonauftakt der GP-Stars in Bahrain an. Um die Fans auf das erste Kräftemessen der Formel 1 vorzubereiten, wird am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über das Rennwochenende in der Wüste diskutiert.

Die früheren GP-Piloten Gerhard Berger und Patrick Friesacher bewerten zusammen mit ServusTV-Formel-1-Experte Mathias Lauda die Ausgangslage der Teams. Dabei gehen sie ab 21.10 Uhr (23.05 Uhr in Deutschland und in der Schweiz) den Fragen nach, wer in diesem Jahr im WM-Kampf triumphieren könnte, und wie sich die neuen Regeln auf das Geschehen auswirken.

Dazu gibt es exklusive Statements von Mercedes-Aufsteiger George Russell, Haas-Talent Mick Schumacher und Champion Max Verstappen, die im Rahmen der soeben beendeten Testfahrten am Rande des Bahrain International Circuits über ihre Erwartungen sprechen.

Neben der Formel 1 steht auch der Skisport im Fokus. Beim Österreichischen Skiverband rüstet man sich mit umfangreichen Trainerrochaden für den nächsten Olympiazyklus sowie die Heim-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach-Hinterglemm. Nebenbei befindet sich der Kampf um die Kristallkugeln in der entscheidenden Phase. Für die rot-weiss-roten Alpin-Asse geht es um die Rückeroberung des Nationencups.

Moderation

Andreas Gröbl

Die Themen

Formel 1: Saisonauftakt in Bahrain

Ski alpin: Weltcupfinale in Courchevel/Méribel

Die Gäste

Gerhard Berger (10 Formel-1-Siege)

Mathias Lauda (ServusTV-Formel-1-Experte)

Patrick Friesacher (11 Formel-1-Starts)