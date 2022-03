Teamchef Andreas Seidl gibt zu: McLaren im Rückstand

McLaren wirkte beim Barcelona-Wintertest wie die zweite Kraft hinter Ferrari. In Bahrain ist das ganz anders. Die Bremsen neigen zum Überhitzen. McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist besorgt.

Was Formel-1-Testfahrten betrifft, so hat sich eine Binsenweisheit im GP-Sport einmal mehr bewahrheitet: Bahrain ist nicht Barcelona. In der Wüste von Sakhir werden die Autos unter höheren Temperaturen viel härter auf die Probe gestellt als bei milden Bedingungen in Katalonien. Das beste Beispiel ist McLaren.

Auf dem Bahrain International Circuit wurde beim zweitältesten und zweiterfolgreichsten Rennstall (nach Ferrari) bald klar: Die vorderen Bremsen halten der Belastung nicht stand, sie werden zu heiss. Aus diesem Grund musste Lando Norris immer wieder Pausen einlegen. In Spanien waren die Bremsen kein Thema gewesen.

Norris – wegen der Corona-Erkrankung von Daniel Ricciard solo unterwegs – fuhr an den drei Tagen 200 Runden. Zum Vergleich: Mercedes legte fast doppelt so viele Runden zurück.

Mercedes-Teamchef Andreas Seidl: «Das lief definitiv nicht wie geplant. Das Problem mit der Bremse kam unerwartet und hat unsere Laufleistung eingeschränkt, vor allem in Sachen Dauerläufe. Wir sind im Rückstand. Immerhin konnten wir in kurzen Segmenten weiter an der Abstimmung und an der Leistungsfähigkeit des Wagens arbeiten. Wir konnten auch die jüngsten Evo-Teile ausloten. Das ist alles positiv.«

«Aber wir können das Problem nicht wegreden. Wir befinden uns hier in einem Wettlauf mit der Zeit, um Upgrades an den Wagen zu bringen, die das Problem lösen sollten. Wir haben schon für den letzten Bahrain-Testtag neue Teile einfliegen lassen, die zu einer Verbesserung führten, die das Problem aber nicht restlos beseitigt haben.»



«Sehen wir von der Bremse ab, haben wir eine sehr solide Grundlage geschaffen. Leider konnten wir wegen der Schwierigkeiten nicht unsere ganze Arbeitsliste durchgehen. Damit können wir nicht zufrieden sein.»



Zwischenbilanz des 46-jährigen Passauers in Sachen Hackordnung: «Ferrari hinterlässt einen starken Eindruck. Ich bin auch sicher, dass die Mercedes-Leute genau wissen, was sie tun. Wo wir derzeit stehen, ist ganz schwierig zu sagen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2