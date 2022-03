Lewis Hamilton verblüfft: Wieso er den Namen ändert

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat die Expo2020 in Dubai besucht. Dabei hat der siebenfache Formel-1-Champion verraten, dass er daran arbeitet, seinen Namen mit Larbalestier zu ergänzen, dem Namen seiner Mutter!

Lewis Hamilton ist immer für eine Überraschung gut. Am 14. März hat der die Weltausstellung Expo2020 in Dubai besucht. Dabei wurde der 103-fache GP-Sieger gefragt, was es für ihn bedeuten würde, als erster Fahrer zum achten Mal Formel-1-Weltmeister zu werden.

Die Antwort von Lewis: «Das wäre überwältigend, das würde meiner Familie und mir alles bedeuten. Ich bin sehr stolz auf meinen Familiennamen Hamilton. Keiner von euch wird das wohl wissen, aber der Name meiner Mutter ist Carmen Larbalestier, und ich bin dabei, das in meinen Namen setzen zu lassen. Denn ich habe nie verstanden, wieso eine Frau ihren Namen verliert, wenn sie heiratet. Ich will, dass der Name meiner Mutter mit den Hamilton-Namen weitergeführt wird.»

Der Mercedes-Star fügte hinzu, er arbeite daran, seinen Plan umzusetzen, und dieser Vorgang werde hoffentlich bald abgeschlossen sein. Aus Lewis Carl Davidson Hamilton dürfte dann Lewis Carl Davidson Larbalestier-Hamilton werden (oder Hamilton-Larbalestier).

Carmen Larbalestier und Anthony Hamilton hatten sich getrennt, als Lewis noch ein Kind war. Aber sie ist zu zahlreichen Rennen gekommen und hat ihren Sohn auch begleitet, als er im Dezember zum Ritter geschlagen wurde.

Hamilton hat in Dubai bekräftigt, dass er sein Team derzeit nicht für siegfähig halte. «Aber ich habe später eine Videokonferenz mit meinen Technikern, und ich hoffe, sie haben sich etwas einfallen lassen, um mehr aus dem Wagen zu holen. Wir haben das beste Team, aber Red Bull Racing und Ferrari sind derzeit verflixt schnell.»

Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2