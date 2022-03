Weltmeister Max Verstappen: Vieles ist noch unbekannt

Der Niederländer Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister 2021, fiebert der kommenden GP-Saison mit komplett neuen Rennwagen entgegen: «Wir haben einen soliden Test hinter uns und sich gut aufgestellt.»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat beim Wintertest die Bestzeit erzielt, die jüngsten Verbesserungen an seinem Rennwagen des Typs RB18 haben sich prächtig bewährt.

Aber der 24-jährige Niederländer ist zu lange im Geschäft, um sich in falsche Sicherheit zu wiegen. Der 20-fache GP-Sieger sagt vor dem WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit: «Wir haben in Barcelona und der Wüste von Sakhir viel gelernt. Ich freue mich, dass wir nun endlich wieder Rennen fahren können.«

«Bei diesem Schritt in eine neue Ära der Formel 1 kann so gut wie alles passieren. Sinn und Zweck der neuen Rennwagen war ja, dass wir einander besser folgen können und dass das Startfeld zusammenrückt. Ich hoffe, das wird so eintreffen. Aber alles ist neu, so dass Vieles für uns noch unbekannt ist.»

«Klar will auch ich am kommenden Samstag im Qualifying herausfinden, wo wir gemessen an der Konkurrenz wirklich stehen. Wir haben einen soliden Test hinter uns, und ich glaube, wir sind gut aufgestellt.»

«Am wichtigsten wird es sein, ein stabiles Wochenende ohne grössere Probleme zu zeigen und gleich mal üppig zu punkten.»

Und so hat Max Verstappen in den vergangenen Jahren beim Saisonstart jeweils abgeschnitten:



2015 mit Toro Rosso in Australien

Startplatz 11, Ausfall (Motorschaden)



2016 mit Toro Rosso in Australien

Startplatz 5, Platz 10



2017 mit Red Bull Racing in Australien

Startplatz 5, Platz 5



2018 mit Red Bull Racing in Australien

Startplatz 4, Platz 6



2019 mit Red Bull Racing in Australien

Startplatz 4, Platz 3



2020 mit Red Bull Racing in Österreich

Startplatz 2, Ausfall (Elektronik)



2021 mit Red Bull Racing in Bahrain

Pole-Position, Platz 2