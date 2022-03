Netflix-Aus von Verstappen: Norris & Sainz frustriert

Weltmeister Max Verstappen arbeitet nicht mehr mit den Machern der Netflix-Doku «Drive to Survive» zusammen. Die Kritik an der Doku wird lauter, auch von Carlos Sainz, Lando Norris und Damon Hill.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat im Rahmen der Bahrain-Tests bekräftigt: Es wird keine weitere Zusammenarbeit geben mit den Machern der Netflix-Doku «Drive to Survive».

Der Formel-1-Weltmeister von 2021 sagt über die Formel-1-Doku der Amerikaner: «Was mich angeht, so wurde alles in Saison 1 ruiniert. Ich bin bodenständig. Ich will einfach Fakten, man muss für mich nichts aufpeppen. Ich verstehe, dass Netflix die Serie interessanter gestalten will. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Ich gucke es mir vielleicht an und werde erneut finden, wie übertrieben das alles ist. Und dann schaut ich mir auf Netflix etwas Anderes an.»

Schon im vergangenen Oktober hatte der 20-fache GP-Sieger aus den Niederlanden kritisiert, «dass in der Serie Rivalitäten gezeigt werden, die in dieser Art gar nicht existieren. Das ist Fake. Ich verstehe eine gewisses Mass an Dramatisierung, um die Popularität der Formel 1 in Amerika zu steigern. Aber als Fahrer möchte ich nicht Teil davon sein.»

Netflix bewegt sich auf heiklem Terrain zwischen Unterhaltung und Realität. Denn auch Ferrari-Fahrer Carlos Sainz moniert: «Jene Fans, welche die Formel 1 wirklich kennen, denen ist natürlich aufgefallen, dass eine Rivalität zwischen mir und Lando aufgebauscht wurde.»

Der Madrilene meint aber auch: «Netflix ist bestimmt in der Lage, solche Fehler einzuschätzen und zu versuchen, das beim nächsten Mal realistischer zu gestalten.»

Lando Norris gefällt ebenfalls nicht, dass die Formel-1-Fans einen falschen Eindruck erhalten könnten: «Da sind hier und da Kommentare, die einfach fehl am Platz sind. Wenn du dann die betreffende Person bist, die etwas gesagt hast, dann hast du keine Freude daran, wenn eine solche Aussage auf einen ganz anderen Ort verlegt wird.» Dem Engländer gefällt weder, wie sein Team-internes Duell mit Carlos Sainz dargestellt worden ist, noch wie das mit Daniel Ricciardo gleich nochmals getan wurde.

Wie fake ist die Formel-1-Doku also? Formel-1-Champion Damon Hill geht sogar so weit zu sagen: «Gerade was die Rivalität der beiden Teamchefs Toto Wolff und Christian Horner angeht, wird hier eine Fassade aufgebaut. Ich finde das traurig, denn unter den Fans sind deshalb diese zwei Lager entstanden.»



Der 22-fache GP-Sieger aus England sagt: «Damit wir uns richtig verstehen – die Art und Weise, wie Netflix die Formel 1 populärer macht, ist für den Sport eine phänomenale Sache. Das hat Einiges verändert. Aber gerade beim Wolff und Horner hatte ich 2021 ein paar Mal den Gedanken – diese Aussage war jetzt recht unziemlich. Und ich hoffe, das war Schauspielerei. Ich glaube nicht, dass sie jemanden einen Gefallen tun, wenn sie beleidigend werden.»





