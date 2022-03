Bahrain-GP im Fernsehen: Ewige Frage nach dem Sand

So sah das in Bahrain beim Formel-1-Wintertest 2009 aus

Bei den Wintertests auf dem Bahrain International Circuit war von freiem Auge zu sehen, wie die Autos auf die Bahn gewehten Sand verwirbelten. Immer wieder fragen Leser: Wie gross ist das Problem Sand?

Am zweiten Wintertesttag auf dem Bahrain International Circuit hatte der Wind nicht nur gedreht, wie es in der Wüste Sakhir oft vorkommt, er hatte auch an Stärke zugelegt. Folge: Eine feine Sandschicht legte sich auf den rauen Asphalt, von den Autos von der Ideallinie gewirbelt.

Seit 2004 haben wir einen Grossen Preis von Bahrain, es war der erste Formel-1-WM-Lauf im Nahen Osten. Vor dem Bahrain-GP in der Wüste von Sakhir (der Name steht für «jener, der die Herzen gewinnt») erreicht uns immer wieder diese Frage: Wie kommen die Rennställe mit dem chronischen Problem Sand zurecht?

Der Bahrain International Circuit (BIC) ist eine wundervolle Formel-1-Rennstrecke. Aber gegen Mutter Natur sind ihre Erbauer machtlos. Vor allem, weil sich die Anlage mitten in der Wüste befindet und der stetige Wind unablässig Sand auf die Rennanlage fächelt – oder peitscht. Keiner hat vergessen, was im Februar 2009 in Bahrain los war, als ein Sandsturm die Wintertests lahmlegte.

Grundsätzlich ist das Problem Sand grösser als auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi oder auf dem schnellen Strassenkurs von Dschidda in Saudi-Arabien, weil jene Pisten windgeschützter gebaut sind und am Meer liegen.

Der BIC hingegen liegt mitten auf der Insel Bahrain. Also kommen hocheffiziente Kehrmaschinen zum Einsatz, welche den Sand nicht nur wegwischen, sondern ihn aus den Poren des Asphalts saugen.

Die Motorhersteller haben ebenfalls vorgesorgt – mit besonderen Luftfiltern, die sich bei Wüstenrallyes bewährt haben. Es hat sich in den vergangenen Jahren erwiesen: Wenn der Motor eines Rallye-Wagens in der Wüste normal atmen kann, dann ist das auch für ein GP-Triebwerk kein Problem. Tatsächlich haben wir in all dem Jahren Bahrain-GP keinen einzigen Motorschaden erlebt, der von den Spezialisten direkt auf Sandeinwirkung zurückzuführen war.



Mit oder ohne Sand – dank unserer TV-Übersicht verpassen Sie keine Sekunde der Action aus der Wüste von Sakhir.





