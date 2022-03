Vor GP-Saison 2022: 22 WM-Läufe und 22 Rekorde

Nach der Absage des Grossen Preises von Russland sind für die Formel-1-WM 2022 derzeit 22 Rennen geplant. Das ist eine prima Gelegenheit, 22 Superlative in Sachen GP-Pisten zu beleuchten.

Seit 1950 begeistert der Formel-1-Rennsport Millionen von Fans, aber keine Saison sollte länger sein als die kommende: 23 Grands Prix. Dann wurde das Rennen in Russland abgesagt. Es soll durch einen weiteren Lauf im Nahen Osten ersetzt werden, entweder durch den zweiten Katar-GP nach 2021 oder durch einen zweiten Lauf auf dem Bahrain International Circuit, etwa wie 2020 auf dem kurzen, äusseren Ring.

Bei derzeit 22 geplanten Grands Prix der Saison 2022 haben wir für Sie 22 Rekorde in Sachen Rennstrecken bemerkt. Kommen Sie mit uns ein wenig auf Weltreise und staunen Sie über Verrücktes und Kurioses!

Die älteste Formel-1-WM-Strecke

Der erste Lauf zur damals neuen Formel-1-WM fand am 13. Mai 1950 in Silverstone (England) statt. Die älteste Rennstrecke, die heute noch in Formel-1-Gebrauch ist, das ist allerdings Monza – Eröffnung 1922.

Die meisten Grands Prix

Auf keiner Formel-1-Bahn sind mehr WM-Läufe ausgetragen worden als im Autodromo Nazionale von Monza, nämlich 71. Nur 1980 musste der Grosse Preis von Italien in Imola ausgetragen werden, weil in Monza umgebaut wurde.

Die längste Formel-1-Strecke

Eine Runde in Pescara 1957 war unfassbare 25,579 km lang!



Das kürzeste Rennen

In Belgien 2021 legten die Autos ein paar Runden hinter dem Safety-Car zurück, aber an einen regulären Start war nicht zu denken. Am Schluss wurde eine Runde gewertet, zum Unmut vieler Fans wurden dafür sogar halbe Punkte ausgeschüttet. Siegerzeit von Max Verstappen: 3:27,071 min. Damit war der Rekord von Adelaide 1991 gebrochen, dort musste nach etwas mehr als 24 Minuten aufgehört werden, ebenfalls wegen Regens.



Die längste Renndistanz

Von 1951 bis 1960 gehörte das Indy 500 zur Formel-1-WM. Die 500 Meilen entsprechen 804,872 Kilometern. Die meisten GP-Statistiker ignorieren jedoch das 500. Tun wir das auch, dann gebührt die längste Renndistanz dem Frankreich-GP von 1951 in Reims, mit 601,808 Kilometern.



Das schnellste Rennen

Michael Schumacher gewann mit seinem Ferrari den Italien-GP von 2003 in Monza mit einem Schnitt von 247,585 km/h.



Die nördlichste Strecke

Hätten Sie auch auf Montreal getippt? Es ist aber Silverstone.



Die meisten Kurven

Im Betonkanal des «Jeddah Corniche Circuit» am Roten Meer haben die Fahrer besonders viel zu tun – 27 Kurven auf dem saudi-arabischen Kurs.



Der früheste Grand Prix

Der Grosse Preis von Südafrika fand 1965 und 1968 jeweils am 1. Januar statt! 1965 in East London, 1968 in Kyalami.



Die kürzeste Strecke

Monaco, mit einer Länge von 3,145 km (1955–1972).



Der längste Grand Prix

In Kanada 2011 mussten die TV-Kommentatoren Schwerstarbeit leisten. Wegen des Wetters wurde zwischendurch knapp zwei Stunden unterbrochen, am Ende zeigte die Uhr vier Stunden, vier Minuten und 39 Sekunden. Jenson Button fing kurz vor Schluss Sebastian Vettel ab. Der Engländer wurde zum ersten Fahrer, der einen Grand Prix gewinnt, obschon er sechs Mal in der Box war. Und zum ersten siegreichen Fahrer, der nach Hälfte der Distanz Letzter gewesen war.



Der grösste Höhenunterschied

Den finden wir in Spa-Francorchamps, mit 102 Metern.



Die längste aktuelle Strecke

Ebenfalls Spa-Francorchamps, mit 7,004 Kilometern.



Der späteste WM-Lauf

Der fand am 29. Dezember 1962 in Südafrika statt (East London).



Die meisten Premieren

Auf keiner Formel-1-Bahn hat die Saison öfter begonnen als im Albert-Park von Melbourne, insgesamt 22 Mal.



Der letzte Grand Prix, der nicht an einem Sonntag stattfand

Der Grosse Preis von Südafrika in Kyalami 1985 wurde an einem Samstag ausgetragen.



Der letzte Grand Prix, der weder an einem Samstag noch an einem Sonntag ausgetragen wurde

Der Grosse Preis von Spanien fand 1972 an einem Montag statt.



Die grössten Wandervögel

In keinem Land wurden auf mehr Strecken Formel-1-WM-Läufe ausgetragen als in den USA, nämlich auf zehn verschiedenen Strecken: Austin, Dallas, Detroit, Indianapolis, Las Vegas, Long Beach, Phoenix, Riverside, Sebring sowie Watkins Glen. 2022 kommt Miami hinzu, für 2023 ist die Rückkehr nach Las Vegas angedacht.



Der knappste Zieleinlauf

Peter Gethin (GB) eroberte mit seinem BRM den Sieg in Monza 1971 mit dem Vorsprung von einer Hundertstelsekunde auf den schwedischen March-Fahrer Ronnie Peterson.



Die wenigsten Rennrunden

Am 1. August 1971 war auf dem Nürburgring nach zwölf Runden Schluss, Jackie Stewart hatte die Nase vorn.



Die höchstgelegene Rennstrecke

Mexiko-Stadt liegt 2240 Meter über Meer.



Der grösste Abstand zwischen zwei WM-Läufen

24 Jahre, in Portugal – von 1960 (Porto) bis 1984 (Estoril).





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi