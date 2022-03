Hüpfende Autos: Was Ferrari sehr clever gemacht hat

Auch Ferrari kämpfte beim ersten Wintertest mit einem hüpfenden Wagen, aber bald hatten die Italiener das im Griff. Teamchef Mattia Binotto sagt, wieso das Phänomen im Windkanal nicht simuliert werden kann.

Das grösste Problem der Rennställe beim ersten Formel-1-Wintertest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: das Aufsetzen des Autos unter aerodynamischer Volllast, das so genannte «porpoising» oder «bouncing». Bei Haas und Alfa Romeo ging das Problem so weit, dass es aufgrund der stampfenden Bewegungen der Autos zu Beschädigungen des Fahrzeugsbodens kam.

Das Phänomen war auch bei Ferrari zu beobachten. Eine Zeitlupenstudie der Formel 1 mit dem hüpfenden Wagen von Charles Leclerc ging unter den Fans viral.

McLaren-Technikchef James Key erklärt diesen aerodynamischen Effekt so: «Das ist eine Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren. Durch die Instabilität etwa einer Bodenwelle reisst die Saugnapfwirkung ab, das Auto geht hoch und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik, und da muss man den Hebel ansetzen.»

Ferrari hat in Katalonien gezeigt, wie das geht. Teamchef Mattia Binotto: «Das war zunächst auch bei uns ein Problem, aber schon am zweiten Tag konnten wir die Abstimmung so verändern, dass wir diesem Phänomen erfolgreich entgegenwirken konnten.»

Die Konkurrenz rätselte damals, wie Ferrari das so schnell in den Griff bekommen konnte. Das hat Teamchef Mattia Binotto nun im Rahmen einer Medienrunde verraten.

Der Italiener sagt: «Ein solches Verhalten ist bei dieser Art Boden normal. Simulieren lässt sich das im Windkanal jedoch nicht. Denn der Effekt tritt auf bei Tempi zwischen 250 und 270 km/h. Im Windkanal beträgt aber die simulierte Höchstgeschwindigkeit gemäss Reglement 180 km/h.»

«Dennoch ahnten wir, was auf uns zukommen würde. Also bereiteten wir Teile vor, um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Das zeigt, dass wir bei der Vorbereitung sehr gründlich waren.»



Das «porpoising» lässt sich durch einen steiferen Unterboden verringern, durch ein Höhersetzen des Autos oder durch die Verwendung von Stützstreben. Aber auch in Bahrain kämpften viele Teams damit, wie etwa Pierre Gasly im AlphaTauri.



Mattia Binotto weiss: «Die ganzen Massnahmen sind keine Garantie, dass der Effekt komplett verschwindet. Er ist auch sehr Rennstrecken-abhängig. Wir arbeiten im Rennwagenwerk mit Volldampf an weiteren Lösungen. Ich schätze, dass Porpoising nach vier oder fünf GP-Wochenenden kein Thema mehr sein wird.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2