Charles Leclerc (Ferrari): Warum so pessimistisch?

Ferrari hat im Testwinter einen überaus soliden Eindruck gemacht. Dennoch wirkt der Monegasse Charles Leclerc vor dem Saisonstart ein wenig niedergeschlagen. Wieso ist sein Optimismus verflogen?

Viele Formel-1-Insider wie Weltmeister Damon Hill glaubten im Laufe der Wintertests in Bahrain: «Ich sehe Red Bull Racing und Ferrari auf Augenhöhe, Mercedes hatte im Test Schwierigkeiten.»

Aber dann ist am letzten Testtag auf dem Bahrain International Circuit etwas passiert, das für den zweifachen GP-Sieger Charles Leclerc eine vielleicht richtungsweisene Neuheit gewesen ist: Red Bull Racing brachte optimierte Seitenkästen ans Auto, und auf einmal flog Weltmeister Max Verstappen der Konkurrenz davon.

Der 24-jährige Monegasse Leclerc sagt in einer Medienrunde am Bahrain International Circuit: «Ich bin jetzt ein wenig pessimistischer. Ich habe den Eindruck, dass wir hinter Red Bull Racing liegen. Wir reden hier nicht von einer Sekunde wie im vergangenen Jahr, aber für mich sind sie Favorit.»

«Für Ferrari gilt daher ab Freitag: Ärmel hochkrempeln, so viel als möglich aus dem Tag holen, sich optimal auf den Samstag und fürs Rennen vorbereiten. Und das reicht dann hoffentlich, um ein Wörtchen um den Sieg mitreden zu können. Aber ich sehe uns im Hintertreffen.»

Damit bestätigt der 80-fache GP-Teilnehmer Leclerc, was der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle entlang der Bahrain-Strecke beobachten konnte. «Red Bull Racing hat zum Schluss des Bahrain-Tests ein Upgrade mit Schwerpunkt Seitenkästen ans Auto gebracht – und es war von freiem Auge erkennbar, dass damit ein stattlicher Fortschritt erreicht worden ist.»

Leclerc schreibt Mercedes nicht ab: «Die haben ihr wahres Potenzial gar nicht gezeigt. Ab und an kam eine gute Runde, aber da war nichts Zusammenhängendes. Ich ahne, dass da noch viel mehr kommt, und dann wird es letztlich so sein wie in den vergangenen Jahren – um einen GP-Sieg erobern zu wollen, muss man an Red Bull Racing und Mercedes vorbei.»

«Ich war verblüfft von der Mercedes-Lösung, die ist schon extrem. Gerade bei den Seitenkästen haben wir im Feld sehr viel verschiedene Lösungsansätze entdeckt. Es wird spannend sein zu erleben, was davon am besten funktioniert. Was uns angeht, so sind wir mit unserer Lösung zufrieden.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2