Max Verstappen: «Mercedes hat ein grauenvolles Auto»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zieht Kommentare von Mercedes durch den Kakao. Und der Red Bull Racing-Star hat noch eine Rechnung offen mit Lewis Hamilton und dem Bahrain-GP.

Vor einem Jahr hätte Max Verstappen den Grossen Preis von Bahrain gewinnen müssen. Max arbeitete sich an Lewis Hamilton heran, der Rest ist bekannt: Attacke in Runde 53, in Kurve 4 neben der Bahn, auf Geheiss der Rennleitung Position zurückgegeben, danach kam Verstappen nicht mehr nahe genug an Hamilton heran, um noch einen erfolgreichen Angriff zu fahren.

Damit bleibt Bahrain für Verstappen eine Rennstrecke mit magerer Erfolgsbilanz – eine Pole-Position und zwei Podestränge, das ist für den inzwischen 24-Jährigen unterdurchschnittlich.

Der 20-fache GP-Sieger sagt vor dem ersten Training zum WM-Auftakt 2022: «Die Testfahrten sind gut verlaufen, aber auch für uns ist es noch ein wenig unklar, wo genau wir stehen. Am letzten Tag der Testfahrten brachten wir ein Upgrade ans Auto, das hat sich auf der Stoppuhr bezahlt gemacht. Aber für mich ist nicht entscheidend, was beim Test passiert, sondern am GP-Wochenende. Der erste Gradmesser ist für mich die Qualifikation vom kommenden Samstag.»

Max Verstappens Stallgefährte Sergio Pérez hat vor kurzem angeregt: Formel-1-Fahrer sollten starten können, selbst wenn sie positiv auf Corona getestet worden sind. Der Mexikaner findet: Wenn ein Pilot keine oder nur milde Symptome zeigt, sollte er seinen Job machen können.

Verstappen sagt dazu: «Die erste Reaktion als Pilot ist natürlich, fahren zu wollen. Aber ich bin der Ansicht, wir sollten da auf die FIA und die medizinischen Experten hören. Ich finde es schwierig, diese Frage schlüssig zu beantworten.»

Sollten die Fahrer wegen Corona ein Streichresultat haben? Max: «Nein. Wenn du aus einem bestimmten Grund ausfällst, dann ist das einfach Pech. Wichtig ist, dass es Sebastian gut geht. Ob er ein Rennen verpasst oder nicht, das ist doch nicht wichtig.»

Max Verstappen wird auf die Kommentare von Mercedes angesprochen, wonach die Dauer-Weltmeister grosse Probleme hätten. Lewis Hamilton deutete sogar an, vielleicht bis Mai nicht siegfähig zu sein!



Das ist für den Niederländer Anlass, die Gegner ein wenig durch den Kakao zu ziehen. Mit hörbarer Ironie sagt Max: «Ja, Mercedes hat ein grauenvolles Auto und wird hinterherfahren, wenn es nach ihren Aussagen geht, und das ist schon seit 2017 so! Nein, ensthaft jetzt – natürlich wird Mercedes konkurrenzfähig sein.»





Max Verstappen beim Bahrain-GP

2015 mit Toro Rosso

Startplatz 15, Ausfall (Elektrik)

2016 mit Toro Rosso

Startplatz 10, Rang 6

2017 mit Red Bull Racing

Startplatz 6, Ausfall (Bremsen)

2018 mit Red Bull Racing

Startplatz 15, Ausfall (Differenzial)

2019 mit Red Bull Racing

Startplatz 5, Rang 4

2020 mit Red Bull Racing

Startplatz 3, Rang 2

2021 mit Red Bull Racing

Pole-Position, Platz 2





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2