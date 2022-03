Mick Schumacher: Haas hat erstes Etappenziel erreicht

2021 machte Mick Schumacher mit seinem Haas-Stallgefährten Nikita Mazepin kurzen Prozess. So einfach wird das mit dem Dänen Kevin Magnussen nicht. Das weiss auch Formel-2-Champion Schumacher.

Das Ergebnis bei Haas war klar: Mick Schumacher entschied das Quali-Duell 2021 gegen den Russen Nikita Mazepin mit 20:2 für sich, im Rennen hiess es 16:5. In der GP-Saison 2022 jedoch bekommt es der junge Schumacher mit dem erfahrenen Kevin Magnussen zu tun.

Haas-Teamchef Günter Steiner über das Fahrerduo der US-Amerikaner 2022: «Wir haben jetzt eine tolle Mischung aus einem Routinier, auch wenn Kevin ja erst 29 Jahre alt ist, und einem jungen Piloten. Magnussen hat in seiner Karriere schon einige Höhen und Tiefen erlebt, das hat ihn reifen lassen. Er ist der natürliche Leader, aus dem einfachen Grund, weil er mehr Erfahrung hat. Mick ist überaus ehrgeizig und weiss – er muss jetzt den nächsten Schritt machen, um Kevin die Stirn zu bieten.»

Mick Schumacher selber sagt vor seiner zweiten GP-Saison: «Ich fühle mich wohl, und wir sind zuversichtlich. Die Wintertests waren nicht fabelhaft, dazu gab es zu viele Schwierigkeiten, aber sie waren okay. Wir wissen schon jetzt, dass wir für 2022 besser aufgestellt sind, damit ist das erste Etappenziel erreicht.»

Heisses Thema in Bahrain, nach einem Vorschlag von Sergio Pérez: Sollte ein Fahrer auch dann Grand Prix fahren dürfen, wenn er positiv auf Corona getestet worden ist? Mick meint: «Ich finde nicht. Corona ist noch immer Teil unserer Welt, und ich möchte niemanden gefährden, nur weil ich ein Rennen bestreiten will. Da muss man das grössere Bild im Auge behalten.»





Mick Schumacher in Bahrain

2016/2017 in der MRF Challenge

Vier Rennen: Ränge 5, 1, 3 und 1

2019 in der Formel 2

Rang 8 im Hauptrennen, Platz 6 im Sprint

2020 in der Formel 2

Vier Rennen: Ränge 4, 7, 6 und Ausfall

2021 in der Formel 1

Startplatz 19, Rang 16





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2