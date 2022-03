Lewis Hamilton (Mercedes): «Werde aggressiver sein»

Mercedes-Benz, seit 2014 in der Konstrukteurs-Meisterschaft ungeschlagen, steckt in Schwierigkeiten. Ist der Silberpfeil von Lewis Hamilton am Sonntag scharf genug für den Sieg? Der Brite ist sehr skeptisch.

Es ist eine der spannendsten Fragen vor dem WM-Auftakt in Bahrain: Hat Marken-Champion Mercedes wirklich gravierende Probleme, oder war die Test-Darbietung in Bahrain ein Oscar-verdächtiges Schauspiel?

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die Saisonvorbereitung der Silbernen so zusammengefasst: «Die Testfahrten waren für uns schwierig. Wenn wir an diesem 18. März ins erste Training zum Bahrain-GP gehen, dann werden wir noch am Lernen sein über dieses Auto. Und diese Lernphase könnte leicht vier GP-Wochenenden dauern oder länger. Wir haben eine Menge Probleme. Die Autos hüpfen herum, wie ihr gesehen habt.»

«Es war eine Überraschung für alle, dass diese neuen Autos mit all ihren Änderungen solche Auswirkungen haben. Wir haben angefangen, die Grenzen dieses Fahrzeugs auszuloten, und es ist klar – wir haben sehr viel Arbeit vor uns.»

«Gewiss machen wir beim Verständnis des Wagens Fortschritte, und ich hoffe, wir haben viele Lehren aus dem Test vor einer Woche gezogen. Aber ganz ehrlich – ich erwarte jetzt nicht einen riesigen Schritt nach vorne. Du kannst in so kurzer Zeit nicht so viele Änderungen machen. Wir müssen das Beste aus unserer Lage machen.»

Sollte ein Formel-1-Fahrer antreten dürfen, wenn er keine oder nur milde Corona-Symptome aufweist? Lewis meint: «Als ich selber 2020 Corona hatte, hätte ich den Sakhir-GP niemals fahren können. Ich war wirklich sehr krank. Und als ich in Abu Dhabi zurückkam, schaffte ich es nur mit Mühe bis zur Ziellinie.»

«Wir sind heute in einer seltsamen Situation. Corona ist aus den Nachrichten verdrängt worden, aber der Virus ist noch immer da. Wir müssen achtsam bleiben. Du hast ganz schnell die halbe Box angesteckt, wenn du keine Vorsichtsmassnahmen triffst.»



Sky-GP-Experte Martin Brundle glaubt: «Lewis kommt mit mehr Entschlossenheit zurück als je zuvor. Und er wird gegen Max die Ellenbogen ausfahren mpssen. Aus meiner Sicht hat der aggressive Fahrstil von Max wesentlich dazu beigetragen, dass der Niederländer 2021 seinen ersten WM-Titel eingefahren hat. Wer Verstappen bezwingen will, muss es ihm gleichtun. Denn Max wird sich nicht ändern.»



Frage also an Lewis Hamilton: Wie sieht er das? Lewis: «Ich werde in diesem Jahr aggressiver sein.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2



Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2