Sergio Pérez zu Covid-19: «Fahrer sollen entscheiden»

Sergio Pérez ist der Meinung, die GP-Stars sollten im Falle einer Covid-19-Erkrankung selbst entscheiden, ob sie ein Rennwochenende bestreiten können. «Nur die Formel 1 ist bei diesem Thema noch restriktiv», sagt er.

Sergio Pérez konnte im vergangenen Jahr die Red Bull Racing-Teamführung von seinem Können überzeugen. Der 32-Jährige aus Guadalajara holte fünf Podestplätze, viermal war er als Dritter auf dem Treppchen, in Baku holte er den Sieg, nachdem sein Teamkollege Max Verstappen unverschuldet ausgefallen war. Am Ende belegte er den vierten WM-Rang.

In diesem Jahr will der Formel-1-Routinier erneut glänzen. Am Rande des Bahrain International Circuit sagte er: «Ich denke, wir haben eine gute Basis mit unserem Auto, was natürlich wichtig ist. Genauso wichtig ist aber die Weiterentwicklung während der Saison. Die Arbeit, die unser Team geleistet hat, war beachtlich. Alles hat gleich funktioniert, und das zeigt, wie gut jeder gearbeitet hat. Ich hoffe, dass wir nun auch einen starken Start in die Saison erleben werden.»

«Ich fühle mich auch wohler, ganz einfach, weil ich das Team und die Fahrzeugphilosophie von Red Bull Racing kenne», fuhr Pérez fort. «Ausserdem liefen speziell die letzten Rennen des vergangenen Jahres sehr gut, deshalb freue ich mich darauf, in diesem Jahr bereits von Anfang an gute Ergebnisse erzielen zu können.»

Der Mexikaner nutzte noch einmal die Gelegenheit, seine Meinung zu den Corona-Regeln zu äussern, die eine Rennteilnahme bei einem positiven Test verhindern. «Ich denke, wir Fahrer können selbst am besten abschätzen, ob wir fahren können. Daniel Ricciardo hat gesagt, er hätte wahrscheinlich nicht ins Auto steigen können, aber es kann auch sein, dass ein anderer Fahrer gar keine Symptome verspürt. Es ist, als ob sich die ganze Welt öffnet, nur die Formel 1 bleibt bei diesem Thema noch restriktiv. Ich denke, es wäre kein Problem zu fahren, wenn ein Fahrer das Gefühl hat, dass er fahren kann.»

1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit

