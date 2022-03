Bahrain-GP im Fernsehen: Verstappen gegen Ferrari

Der Eindruck aus dem zweiten freien Training auf dem Bahrain International Circuit: Beim Kampf um die Pole-Position geht es wohl um die Frage – Max Verstappen oder ein Fahrer von Ferrari?

Max Verstappen (Red Bull Racing) und das Ferrari-Duo Charles Leclerc haben am Freitagabend in Bahrain den stärksten Eindruck hinterlassen. Auch Formel-1-Champion Damon Hill sagt: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich entweder Weltmeister Verstappen die Pole schnappt oder einer der Ferrari-Piloten.»

Wie wichtig ist die Pole als Grundlage für den Sieg beim Grossen Preis von Bahrain? Wir haben uns in der Turbohybrid-Ära die Piloten auf dem besten Startplatz angesehen und die späteren Sieger. So sieht das aus:

2014

Pole-Position: Nico Rosberg (D)

Sieger: Lewis Hamilton (GB)

2015

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Hamilton

2016

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Rosberg

2017

Pole-Position: Valtteri Bottas (FIN)

Sieger: Sebastian Vettel (D)

2018

Pole-Position: Vettel

Sieger: Vettel



2019

Pole-Position: Charles Leclerc (MC)

Sieger: Hamilton



2020

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Hamilton



2021

Pole-Position: Max Verstappen (NL)

Sieger: Hamilton



Ergebnis also: Nur bei drei von acht Läufen fuhr der Mann auf Pole-Position zum Sieg. Das ist gemessen am üblichen Schnitt aller WM-Läufe eine sehr niedrige Quote.



Wie sich das alles entwickelt, erleben die Fans online oder vor der Flimmerkiste auf ihren Lieblingssendern. Dank unserer Aufstellung verpassen Sie so gut wie nichts – neu auch dank unserem Live-Ticker im Grand Prix!





Bahrain-GP im Fernsehen

Samstag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00: Sky Sport F1 – Titelkampf 2021

09.15: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.45: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

14.20: ORF1 – Drittes Training Highlights

14.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45: ORF1 – Formel-1-News

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 20. März

06.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40: ORF1 – Formel-1-News

15.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.50: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.50: ServusTV – Bahrain-GP Highlights