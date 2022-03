Damon Hill zu Mercedes: «Das ist einfach lächerlich»

Formel-1-Weltmeister Damon Hill wundert sich über die erheblichen Abstimmungsprobleme beim Konstrukteurs-Meister Mercedes-Benz. «Ich frage mich, wie Lewis Hamilton bei dieser Hoppelei etwas sehen kann.»

«Porpoising» oder «bouncing» bleibt ein Thema: wenn ein modernes Formel-1-Flügelauto aufgrund seiner aerodynamischen Charakteristik auf der Geraden zu hüpfen beginnt. Ferrari und Red Bull Racing scheinen das im Griff zu haben, Mercedes-Benz nicht.

Damon Hill hat sich die ersten beiden Training zum Grossen Preis von Bahrain aufmerksam angesehen, als GP-Experte der britischen Sky. Für den 61-jährigen Engländer steht fest: Die seit Beginn der Turbohybrid-Ära 2014 ungeschlagene Mercedes-Mannschaft hat die Schwierigkeiten der Wintertests nicht gelöst.

Der 22-fache GP-Sieger Hill sagt: «Vom ersten zum zweiten Training wurde bei Mercedes offenbar die Abstimmung umgekrempelt, aber am Wagen von Lewis hat das nicht funktioniert. Anhand der Bordkamera-Aufnahmen war zu erkennen, wie Hamilton durchgeschüttelt wird. Ich frage mich, wie er bei dieser Hoppelei überhaupt etwas sehen kann.»

«Je höher der Speed auf einer Geraden wird, desto stärker wird das Hüpfen. Wir sind es gewöhnt, dass ein Auto auf einer Bodenwelle unruhig wird, aber das hier ist lächerlich. Diese ständigen Strömungsabrisse mit anschliessendem Wiederaufbau der Saugnapfwirkung, das ist ausser Kontrolle.»

Am Bahrain International Circuit war zu sehen, dass der Silberpfeil von George Russell weniger unter dem Phänomen zu leiden scheint als der Wagen von Hamilton. Damon Hill weiter: «Bei George war das nicht so extrem. Möglicherweise hat Mercedes da zwei Abstimmungswege versucht, vielleicht hat das auch einen anderen Grund. Was ich nicht hoffe: dass wir einen solchen Unterschied erkennen, die beiden Autos aber gleich abstimmt sind. Denn dann hätte Mercedes ein echtes Problem.»

Was den heutigen Kampf um die Pole-Position angeht, so meint Hill: «Das könnte knapp werden. Das sieht mir alles fast ein wenig zu einfach aus für Max Verstappen. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch nicht gezeigt haben, was sie wirklich können. Jedes Mal, wenn jemand schnell ist, geht Max auf die Bahn und steigert sich. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass die Reserven haben.»





2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit