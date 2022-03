Sensation Haas: Magnussen 7., Schumacher sauer

Hut ab vor dem Haas-Rennstall: F1-Rückkehrer Kevin Magnussen stellt sein Auto auf den sensationellen siebten Startplatz, Mick Schumacher ist stinksauer – über sich selber. Startplatz 12 für den Deutschen.

Es hätte nicht viel gefehlt, und der US-amerikanische Haas-Rennstall hätte beide Autos in den Top-Ten gehabt: Der 29-jährige Däne Kevin Magnussen fuhr im Abschlusstraining die siebtschnellste Zeit. Und für Mick Schumacher wäre mehr drin gewesen. Auf seinem besten Versuch rutschte er im zweiten Quali-Teil kurz vorn der Bahn und äusserte sich am Funk entsprechend wütend mit sich selber. Da hat der Formel-2-Champion die entscheidenden Zehntelsekunden verloren. Dennoch – Startplatz 12 ist persönliche Bestleistung für Mick.

Kevin Magnussen sagt: «Das ist einfach alles nur verrückt. Das hätte ich nie und nimmer erwartet. Ich weiss überhaupt nicht, was ich sagen soll. Die letzten paar Wochen waren der pure Wahnsinn. Alleine das späte Aufgebot für den Bahrain-Test, dann hierher zu kommen und so viel als möglich über den Wagen zu lernen.»

«Mir war sofort klar, dass dies ein gutes Auto ist. Und ich konnte die Quali kaum erwarten, um das allen zu beweisen. Wenn sich dann deine Hoffnungen so erfüllen, dann ist das einfach ein fabelhaftes Gefühl. Um ein Haar hätte ich zum Schluss gar nicht mehr auf die Bahn gehen können. Es gab ein Problem mit der Hydraulik, aber zum Glück konnten das die Jungs rechtzeitig beheben.»

Mick Schumacher weiss: «Q3 lag in meiner Reichweite. Ich bin am Boden zerstört, dass ich das nicht geschafft habe. Gut ist, dass wir nun wissen – wir haben ein konkurrenzfähiges Auto. Ich muss nur alles auf die Reihe bringen.»

Was ist mit diesem Auto am Sonntag möglich? Mick: «Auf jeden Fall meine ersten Punkte. Das Auto ist dazu absolut in der Lage.»



Teamchef Günther Steiner: «Was für ein aufregender Tag! Zum Schluss der Saison 2021 hätten wir nicht in unseren kühnsten Träumen an die Startränge 7 und 12 gedacht. Und wir wissen: Da kommt noch mehr.»





Qualifying, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,558

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,681

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,687

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,921

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:31,238

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,560

07. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,808

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,195

09. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,216

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:32,338

11. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:31,782

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,998

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,008

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:32,664

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,543

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:32,750

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,945

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,032

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,634