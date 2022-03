Bahrain-Sieger Charles Leclerc: «Ferrari? Mamma mia!»

Der WM-Auftakt von Bahrain endet mit dem ersten Ferrari-Sieg seit Singapur 2019 und dem Ausfall von Weltmeister Max Verstappen. Sieger Charles Leclerc: «Ja! So muss eine Saison beginnen!»

Was für ein Duell beim ersten Saisonrennen der neuen Formel 1 auf dem Bahrain International Circuit! Mehrfach griff Weltmeister Max Verstappen Bahrain-GP-Leader Charles Leclerc an, aber der starke Monegasse konnte immer wieder kontern. Danach musste Verstappen wegen Bremsproblemen Tempo rausnehmen, bevor es Schwierigkeiten mit der Servolenkung gab, offenbar ein Problem mit der Hydraulik. Eine Safety-Car-Phase brachte Verstappen an Leclerc heran, aber kurz vor Schluss fiel der Niederländer aus! Es kam noch schlimmer für Red Bull Racing – Dreher von Sergio Pérez in der letzten Runde, damit Rang 3 für Lewis Hamilton.

Charles Leclerc zeigte eine makellose Leistung und gewann seinen dritten Formel-1-WM-Lauf, nach Spa-Francorchamps und Monza 2019. Für Ferrari ist eine sieglose Phase von 45 Rennen endlich zu Ende gegangen. In Singapur 2019 hatte Sebastian Vettel triumphiert, damals ebenfalls mit einem Doppelsieg dank Kimi Räikkönen.

Hier die ersten Stimmen von Charles Leclerc, Carlos Sainz und Lewis Hamilton kurz nach dem WM-Auftakt.

Charles Leclerc (Ferrari/1.)

«So sollte eine Saison beginnen, Mamma mia! Ich bin so happy! Die letzten zwei Jahre waren so schwierig fürs Team. Was für ein tolles Auto, das Ferrari für uns gebaut hat. Besser hätte das nicht laufen können für uns. Ich wollte beim Duell gegen Max so clever als möglich fahren, mit Verwendung des DRS. Das hat prima geklappt.»

Carlos Sainz (Ferrari/2.)

«Was für ein Wochenende für Ferrari! Ich bin nach einem schwierigen Wochenende mit Rang 2 sehr zufrieden, aber ich weiss, da kommt von mir noch mehr. Grosses Kompliment an Charles und an Ferrari. Wir sind zurück! Die harte Arbeit bei uns hat sich bezahlt gemacht. Ich konnte sehen, dass Max Probleme hat, er hätte Rang 2 verdient gehabt, aber so geht das halt in unserem Sport.»

Lewis Hamilton (Mercedes/3.)

«Grosses Kompliment an Ferrari, es ist toll für unseren Sport, dass dieses Team wieder Rennen gewinnen kann. Was für ein schwieriges Rennwochenende. Da hätte ich mir kein besseres Ergebnis wünschen können. Ich hoffe, es kommen jetzt viele Entwicklungsteile, dass wir schneller werden. Aber über Nacht wird das nicht gehen.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03