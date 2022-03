Mattia Binotto (Ferrari): Leclerc wie ein Weltmeister

Nach seinem Sieg beim Grand Prix von Bahrain in der Wüste von Sakhir erhält der Monegasse Charles Leclerc von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ein fettes Lob: «Charles ist gefahren wie ein Weltmeister.»

Charles Leclerc hatte mit Bahrain noch eine Rechnung offen: 2019 sah er auf dieser Rennstrecke wie der sichere Sieger aus, dann liess ihn sein Motor im Stich und er konnte nur Rang 3 ins Ziel retten. Drei Jahre später hat sich der 24-jährige Monegasse mit Bahrain versöhnt – dritter GP-Triumph (nach Belgien und Italien 2019), beste Rennrunde (die sechste seiner Karriere), Weltmeister Max Verstappen die Stirn geboten, also besser geht das nicht. Nach dem Rennen setzte es von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ein fettes Lob: «Charles ist gefahren wie ein Weltmeister.»

Endlich kann Ferrari wieder siegen! Seit Singapur 2019 und Sebastian Vettel mussten die treuen Tifosi auf diesen Moment warten, nun hat sie Charles Leclerc erlöst. Für Ferrari ist es der 239. GP-Sieg, Leclerc hat den 14. Podestplatz seiner Formel-1-Karriere eingefahren und wurde in einer Online-Abstimmung der GP-Fans zum Fahrer des Tages gewählt.

Leclerc nach dem Rennen: «Ich weiss, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber die vergangenen zwei Jahre waren für die ganze Ferrari-Mannschaft wirklich ganz schwierig. Umso glücklicher bin ich jetzt. Wir haben immer gewusst, dass der Schritt zu diesen neuen Rennwagen für uns eine Riesen-Chance ist, um wieder an die Spitze zu kommen, und ich bin so erleichtert, dass uns das gelungen ist.»

«Ich kann die Arbeit von allen Ferrari-Mitarbeitern gar nicht genug loben, uns ein solche phänomenales Auto zu bauen. Besser hätte die Saison für uns nicht beginnen können. Pole-Position, Sieg, beste Rennrunde, das hätte ich mir nicht erträumen dürfen. An alle zuhause – grazie an alle von euch, dass ihr nie den Glauben an Ferrari aufgegeben habt.»

Vor Jahren haben sich Charles Leclerc und Max Verstappen auf der Kartbahn gebalgt, da gibt es alte Filme, die zeigen, wie der eine am anderen kein gutes Haar lässt. Heute musste der Ferrari-Fahrer seine Ellenbogen ausfahren, um Max Verstappen hinter sich zu halten.

Leclerc weiter: «Ich wusste, dass ich es wirklich gescheit anstellen muss, um Max zu überlisten. Als er mich zwei Mal schnappte, konnte ich dank des verstellbaren Heckflügels gleich wieder an ihm vorbeigehen. Das hat zwei Mal prima geklappt.»



Hand aufs Herz: Hat Leclerc um seinen Sieg gezittert, als wegen des Feuers am Wagen von Pierre Gasly das Safety-Car auf die Bahn kam? Der Ferrari-Fahrer: «Ich war nicht begeistert, dass es eine Gelbphase gibt, aber mir ist ein wirklich guter Restart gelungen. Ich hatte sofort wieder etwas Luft auf Verstappen.»





Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0