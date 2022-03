Max Verstappen: «Werde nur auf mein Gefühl achten»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste in Bahrain eine bittere Pille schlucken: Der Formel-1-Champion fiel durch technische Probleme auf Platz 2 liegend aus. «Wir müssen viele Dinge anschauen», seufzt er.

Max Verstappen hatte im ersten Rennen des Jahres auf dem Wüstenkurs von Bahrain kein Glück. Der Niederländer, der sich im Vorjahr auf spektakuläre Weise den WM-Titel gesichert hatte, musste einen bitteren Ausfall hinnehmen. Dabei hatte er sich bis in die letzten Rennrunden auf dem zweiten Platz abgemüht.

Der Champion ist sich sicher: Er hätte sogar zwei Mal in Führung gehen können, wenn er nach seinen Boxenstopps richtig Gas gegeben hätte. Doch er wurde angewiesen, es wegen der Reifen gemächlich anzugehen. Hinterher erklärte er bei «ORF» trotzig: «Ich werde ab jetzt nur noch auf mein Gefühl achten, ich glaube, das ist das Beste.»

Verstappen bekundete nach seinem letzten Stopp Lenkprobleme und am Ende fiel er durch ein Problem mit der Benzinzufuhr aus, das auch seinem Teamkollegen Sergio Pérez einen späten Ausfall bescherte. «Das darf natürlich nicht passieren», erklärte er enttäuscht. «Aber trotzdem geschieht es, und nun müssen wir analysieren, was alles falsch gelaufen ist. Es ist natürlich schlecht, dass ich so viele Punkte verloren habe. Wir müssen viele Dinge anschauen.»

Bei den Kollegen von «Sky Sports» seufzte der 24-Jährige: «Es war fast unmöglich, mit den Lenkproblemen zu fahren, je schneller ich fuhr, desto verzögert reagierte die Lenkung. Und deshalb fiel mein Restart auch so schlecht aus. Es war sehr hart, wir hatten mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen und das willst du am ersten Rennwochenende natürlich nicht erleben.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0