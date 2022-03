Haas: Magnussen toller 5., Pech für Schumacher (11.)

Durch den turbulenten Schluss des Bahrain-GP wurde Haas-Fahrer Kevin Magnussen auf den fünften Platz gespült. Pech für Mick Schumacher: Von Esteban Ocon angeschubst, Rang 11, wieder keine Punkte.

Zum Schluss des WM-Auftakts auf dem Bahrain International Circuit ging es drunter und drüber. Als die Zielflagge fiel, waren beide Red Bull Racing-Rennwagen draussen, und um ein Haar hätten es beide Haas-Renner in die Top-Ten geschafft!

Kevin Magnussen errang bei seiner Formel-1-Rückkehr einen sensationellen fünften Platz, sein bestes Ergebnis mit Haas seit dem Grossen Preis von Österreich 2018. Auf einen Schlag hat er nun in einem Rennen drei Mal so viele Punkte eingefahren als Haas in den vergangenen zwei Jahren!

Der Däne war im Ziel sich vor Freude: «Das war verdammt noch mal perfekt, Jungs! Was für ein Job! Danke an alle im Team.» Dann musste Kevin am Funk kichern, als sich Haas-Teamchef Günther Steiner meldete und sagt: «Wir haben unseren Wikinger wieder!» Magnussen: «Danke, Mann.»

Kevin später: «Ich hatte nach der Qualifikation und Startplatz 7 gesagt, wie verrückt das alles ist, und so wie es aussieht, geht der Wahnsinn munter weiter! Wir hatten ein wirklich gutes Rennen, der Wagen lag das ganze Rennen über prima. Wir hatten etwas mehr Reifenabbau mit dem ersten Satz als erhofft. Dann hatte ich einige Leute um mich herum in deutlich schnelleren Autos, also war mir nicht ganz klar, ob ich die hinter mir halten oder mein eigenes Rennen fahren soll.»

«Wegen des Reifenabbaus kam ich etwas früher an die Box als geplant, also machten wir einen längeren zweiten Rennteil. Die Safety-Car-Phase zum Schluss erzeugte einen Sprint ins Ziel. Klar war dann das Pech von Red Bull Racing mein Glück, aber das gehört zum Sport dazu.»

Mick Schumacher hatte so darauf gehofft, im 23. Anlauf endlich die ersten Formel-1-Punkte einzufahren, aber das Glück war nicht auf der Seite des Ferrari-Junioren: Zu Beginn des Rennens wurde er vom Alpine-Fahrer Esteban Ocon angeschubst – Dreher!

Schumacher kämpfte sich wieder ins Rennen zurück, doch am Ende bedeutete sein bestes Ergebnis in der Formel 1 leider wieder keine WM-Zähler: undankbarer elfter Platz.



Mick Schumacher sagt: «Ich hatte einen guten Start, aber leider waren nach der Berührung mit Ocon die Reifen hinüber. Danach war es schwierig. Wir hatten mehr Speed im Wagen, als ich zeigen konnte. Wir haben das ja bei Kevin gesehen, der einen tollen Job gemacht hat. Fürs Team bin ich sehr glücklich.»



«Gut ist: Ich habe viel Vertrauen ins Auto. Wir haben noch 22 Rennen vor uns, das sind 22 Möglicheiten zum Punkten.»





Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0