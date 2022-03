Brawn: Begeistert wegen Bahrain, Ferrari im Herzen

Das erste Saisonrennen der Formel 1 ist in den Büchern, und es hat gezeigt, dass das neue Reglement funktioniert. Sportchef Ross Brawn freut sich – auch für Ferrari.

Es lief die 17. Runde des Saisonauftakts in Bahrain, als Charles Leclerc und Max Verstappen loslegten. Über mehrere Runden wechselte die Führung, kämpften beide Rad an Rad, sorgten für Spannung und Action.

Auch das Ergebnis zeigt, dass die neue Formel 1 offenbar funktioniert. Ferrari ist stark, Red Bull Racing auch, Mercedes liegt dahinter – ein Dreikampf also. Weitere Zutaten: Überraschungen wie Alfa Romeo oder Haas.

Formel-1-Sportchef kann mit dem Auftakt fraglos zufrieden sein. «Es ist erst ein Rennen gefahren, aber wir sind wirklich begeistert. Wir haben nichts gesehen, was entgegen dem lief, was wir versucht haben zu erreichen. Es war ein spannendes Rennen. Was schön ist, ist das wir keine großen Abstände bei den Top-Teams haben. Die haben das sehr gut hingekriegt», sagte Brawn bei Sky.

Dass sein Ex-Team Ferrari nach langer Durststrecke endlich wieder mal jubeln konnte, freut Brawn natürlich besonders. «Ich kann natürlich nicht leugnen, dass Ferrari bei mir noch immer im Herzen ist. Und sie hatten jetzt ein paar schwere Jahre. Wir freuen uns sehr für sie», so Brawn.

Für Mercedes sei es jetzt eine Herausforderung, so Brawn, «und dann gibt es natürlich noch Red Bull, bei denen man sicher sagen kann, dass sie wieder um Siege kämpfen.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0