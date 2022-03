Doppelaus von Red Bull Racing: Karma für WM-Finale?

Red Bull Racing beklagte beim Bahrain-GP den Ausfall von Max Verstappen und Sergio Pérez. Deshalb kam anschließend die Frage auf: Karma für das WM-Finale in Abu Dhabi?

Die britische Daily Mail warf am Montag die Frage auf, die bereits nach dem Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag gestellt wurde. War der Doppel-Ausfall von Red Bull Racing Karma für das WM-Finale in Abu Dhabi?

«Karma. Fünf Buchstaben, die für Glück oder Unglück stehen und als Ergebnis der eigenen Handlungen angesehen werden. Und so kam es, dass elf Runden vor Ende des ersten Saisonrennens ein Safety-Car die Szene betrat, genau wie bei jenem unvergesslichen Ereignis 98 Nächte zuvor, als Lewis Hamilton der achte Weltmeistertitel verwehrt wurde. Welch eine Ironie», schrieb die Daily Mail.

Was in Abu Dhabi passierte, dürfte hinlänglich bekannt sein. In Bahrain schieden Weltmeister Max Verstappen und sein Teamkollege Sergio Pérez nach der Safety-Car-Phase mit Problemen mit der Benzinzufuhr aus, beide lagen auf Podiumskurs. Nutznießer war unter anderem Lewis Hamilton, der so noch Dritter wurde.

Karma also? Nicht wirklich. «Das WM-Finale 2021 war wichtiger als der Saisonauftakt 2022. Ich wünsche aber niemandem etwas Schlechtes. Das war ein brutales Rennen für sie», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Hamilton hatte «keine Antwort darauf. Ich habe mich einfach auf unsere Arbeit konzentriert. Natürlich war es heute unglücklich für sie, aber ja, ich konzentriere mich nur auf das Positive».

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0