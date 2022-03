McLaren-Debakel: Lando Norris schlägt Alarm

McLaren erlebte beim Auftakt in Bahrain ein sportliches Debakel. Abtrieb ist offenbar der Schlüssel – doch die Lösung scheint kein Selbstläufer zu sein.

Lando Norris versuchte gar nicht erst, die Lage zu beschönigen. McLaren hat sich mit dem neuen Reglement aus dem vorderen Mittelfeld verabschiedet – und ist eines der Sorgenkinder.

«Es muss jeder wissen, dass es in den kommenden Wochen ein wenig schmerzhaft sein wird. Das ist im Moment der Punkt, an dem wir stehen», sagte Norris. In Bahrain waren die Plätze 14 für Daniel Ricciardo und 15 für Norris die neue Realität – sogar noch begünstigt durch Ausfälle.

«Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen. Natürlich gab es durch die letzten Jahre eine Menge Erwartungen an uns, auch innerhalb des Teams. Wir haben es im Moment noch nicht richtig hinbekommen. Wir sind weit, weit entfernt - nicht nur ein bisschen, wir sind weit entfernt. Wir müssen neu anfangen und einige Dinge herausfinden», sagte Norris. 2021 war McLaren immerhin vierte Kraft – mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz.

Das Problem ist fehlender Abtrieb, wie Norris erklärt. «Es ist schwierig, das Auto und die Reifen zu optimieren, denn wenn man keinen Abtrieb hat, können die Reifen nicht gut arbeiten und man kann nicht alles in ein gutes Fenster bekommen. Man untersteuert, man übersteuert, es passieren viel mehr Dinge. Ich denke, das ist das Problem», so Norris.

Norris weiter: «Wir brauchen mehr hinten, mehr vorne, einfach mehr Abtrieb - es klingt so einfach, aber es ist offensichtlich kompliziert, das herauszufinden.»

Kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht. Er versuche, Lösungen zu finden, so Norris: «Lösungen bedeuten aber nicht, dass wir nächste Woche großartig sein werden. In den kommenden Monaten müssen wir verstehen, was hier vor sich geht und wie wir besser werden können.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0