Lob für Hülk: Stroll sollte sich neues Hobby suchen

Nico Hülkenberg kam, sah und musste mit dem schwachen Aston Martin hart kämpfen. Er bekam trotzdem viel Lob, ganz im Gegensatz zu seinem Teamkollegen.

Nico Hülkenberg gab alles. Am Ende reichte es als Ersatz von Sebastian Vettel nur zu Platz 17 – was am schwachen Aston Martin lag und nicht an Hülkenberg, der nach dem Rennen in Bahrain viel Lob bekam für sein Comeback nach anderthalb Jahren Pause.

Für Ralf Schumacher waren Hülkenberg und Haas-Mann Kevin Magnussen die «herausragende Leute am Wochenende», so Schumacher im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1.

Hülkenberg hatte vor allem im Qualifying überrascht, dort nahm er seinem Teamkollegen Lance Stroll drei Zehntelsekunden ab. «Stroll sollte sich fragen, ob er sich nicht ein anderes Hobby sucht. Das war ja wirklich peinlich», sagte Schumacher. Immerhin kam Stroll als Zwölfter vor Hülkenberg ins Ziel, was die Sache für den Sohn von Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll nicht viel besser macht.

Ex-Formel-1-Pilot Karl Wendlinger bescheinigte Hülkenberg ebenfalls eine «tolle Leistung. Ohne Testfahrten mit einem neuen Auto und neuem Reglement».

Stroll müsse sich hingegen fragen, was er bei den Testfahren gemacht habe: «Ich will die Leistung von Nico gar nicht schmählern, aber da waren tagelange Testfahrten und Nico kommt und stellt Stroll in den Schatten.»

Auch Christian Danner betont, wie «unfassbar schwer» es für Hülkenberg gewesen sei, «so spontan ganz ohne Routine einzuspringen. Die Autos sind unglaublich schnell. Da wird schon viel verlangt. Das war eine Vielzahl von Dingen, die er da aus dem Nichts bringen musste. Von dem her war das eine super Leistung».

Wie es am kommenden Wochenende weitergeht, wird von Vettel abhängen. Hülkenberg: «Ich werde auf alle Fälle nach Saudi-Arabien reisen. Aber wir werden erst am Donnerstag oder Freitag wissen, ob Seb fährt oder ich.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0