Leclerc vs Sainz im Titelkampf «sehr gutes Problem»

Ferrari ist zurück! Die Roten feiern in Bahrain einen Doppelsieg. Die neue Stärke bedeutet aber auch, dass zwei Ferraris um den Titel kämpfen können.

Charles Leclerc hatte Carlos Sainz beim Doppelsieg in Bahrain im Griff, der Spanier war so weit weg von seinem Teamkollegen wie noch nie. Trotzdem wird Sainz einen neuen Vertrag bekommen, der ihn beflügeln wird.

Das kann er gut gebrauchen, denn das umjubelte Comeback der Roten bedeutet auch, dass Leclerc und Sainz nicht nur Teamkollegen, sondern auch WM-Rivalen sein werden.

«Das ist ein sehr gutes Problem», sagte Leclerc. «Zu Beginn der Saison wussten wir, dass wir im Vergleich zu den letzten beiden Jahren in einer besseren Position sein würden, aber wir wussten nicht wirklich, wo, und jetzt sehen wir, dass wir tatsächlich im Kampf um den Titel mitmischen», sagte Leclerc.

«Wir sind beide sehr, sehr glücklich, ein Auto zu haben, das in der Lage ist, zu gewinnen. Und ja, wir werden auf jeden Fall um den Titel kämpfen», so Leclerc weiter.

Für Sainz ist es eine großartige Nachricht, «denn wo Ferrari jetzt ist, sollte Ferrari sein. Und dort wollen Charles und ich auch sein - im Kampf um die WM».

Allerdings war Bahrain das erste von 23 Rennen, «es wird noch ein langes Jahr werden», weiß Sainz, weshalb man sicherstellen müsse, «dass wir das Auto gut entwickeln, denn im Moment ist es ein schnelles Auto, aber es muss auch das ganze Jahr über schnell sein. Und das ist ein großartiges Problem, das wir haben».

Sainz betonte, dass sich das Ferrari-Duo darüber im Klaren ust, eine große Chance zu haben. Dazu gehört es auch, als Teamkollegen zu funktionieren und für den Rennstall zu arbeiten, das Ego zurückzustellen.

Sainz: «Vor dem Rennen haben wir zueinander gesagt, wie gut es sich anfühlt, als Erster und Dritter zu starten und endlich um etwas Größeres zu kämpfen, und zwar gemeinsam. Und wir hatten diesen Moment, in dem uns klar wurde, dass wir in diesem Jahr im Kampf sind.»

Es sei ein guter Moment zwischen ihnen gewesen, so Sainz, «um nachzudenken und zu erkennen, dass wir in dieser Hinsicht viel mehr Glück haben als im letzten Jahr, und dass wir einen guten Kampf in den Händen haben.»

Ergebnisse Formel 1, Sakhir

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

— Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0