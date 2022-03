Schumacher, Danner, Wendliger: Viel Lob für Ferrari

Ferrari zeigte in Bahrain eine ganz starke Leistung

Doppelsieg für Ferrari beim Formel-1-WM-Auftakt in Bahrain. Die langjährigen Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher, Christian Danner und Karl Wendlinger sagen, was Ferrari alles richtig macht.

Seit Singapur 2019 hatten die treuen Tifosi auf einen neuen GP-Sieg von Ferrari warten müssen, nun sind sie von Charles Leclerc erlöst worden: Der 24-jährige Monegasse fuhr beim WM-Beginn auf dem Bahrain International Circuit ein makelloses Rennen und gewann vor seinem Stallgefährten Carlos Sainz.

Die Leistung von Ferrari ringt auch den früheren Formel-1-Fahrern Ralf Schumacher (46), Christian Danner (63) und Karl Wendlinger (53) grössten Respekt ab. Im «AvD Motor & Sport Magazin» auf SPORT1 haben sie neben vielen anderen Themen auch die bärenstarke Leistung von Ferrari anlysiert.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt: «Ferrari ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Motorsports. Umso besser, dass sie jetzt wieder so stark zurück sind. Man hat auch gesehen, dass alle von Ferrari angetriebenen Autos stark waren, siehe Rang 5 von Magnussen und Platz 6 von Bottas. Den Motor, den in den letzten Jahren keiner wollte, hätte jetzt jeder gerne.»

GT-Weltmeister Karl Wendlinger bestätigt: «Ein erfolgreiches Ferrari ist für den Motorsport und die Formel 1 immer gut. Die Italiener haben letztes Jahr keine Rolle in der Weltmeisterschaft gespielt, waren aber immerhin auf der dritten Position. Sie haben richtig abgewogen, wann sie beginnen mussten, für 2022 zu planen, aber auch 2021 weiter gute Leistungen zu bringen.»

Der Kufsteiner weiter: «Aber das allein reicht aber natürlich nicht. Mattia Binotto, der als Teamchef schon stark in der Kritik war, hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, hat den Antrieb stark verbessert und zuverlässiger gemacht. Aber auch ansonsten hat er die richtigen Schlüsse für das neue Reglement gezogen. Ferrari hat auf jeden Fall das Potenzial, die ganze Saison lang vorne mitzufahren.»

Formel-3000-Champion Christian Danner ergänzt: «Die Überlegenheit von Ferrari ist in der Saisonvorbereitung schon abzusehen gewesen. Man muss sagen, dass Leclerc in Bahrain schon immer eine Hausnummer war, auch in der Formel 2. Das war beim WM-Auftakt dann wieder mal einer dieser Leclerc-Tage. Ich habe sogar das Gefühl, dass das seine Lieblingsstrecke sein könnte.»

«Ferrari hat nicht nur mit Speed, sondern auch hat mit Konstanz geglänzt. Und ich meine jetzt nicht nur punkto Zuverlässigkeit, sondern auch damit, dass das Auto unabhängig von den Bedingungen immer gut war. Beide Piloten hatten die Nase so weit vorne, dass sie Verstappen die Stirn bieten konnten. Das ist schon bemerkenswert, weil die Form von Testfahrten nicht immer so auch auf das Rennen übertragen werden kann. Bahrain ist eine Motorenstrecke, und da hatte Ferrari mit dem scheinbar sehr starken Motor gute Karten.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0