Formel 1 in Bahrain: Starker Auftakt im Fernsehen

In Deutschland und Österreich kommt die Formel 1 gut aus den Startlöchern. Sky knackt die Millionengrenze, und auch der ORF freut sich über Top-Zahlen.

Die Formel 1 hat in Deutschland einen guten Start erwischt. Beim Pay-TV-Sender Sky sahen im Schnitt eine Million Fans das Auftaktrennen in Bahrain und den Doppelsieg von Ferrari. In der Spitze erreichte der Sender 1,28 Millionen Zuschauer.

Sky überträgt seit 2021 die Königsklasse in Deutschland exklusiv. Im Vorjahr war die Quote bei Sky sogar noch ein Stück besser, damals verfolgten 1,12 Millionen Fans den Auftakt.

Dafür kam Sky in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf 580.000 Zuschauer und damit einen Marktanteil von 15,9 Prozent, was einen neuen Rekord für den Pay-TV-Sender bedeutet. Unter dem Strich sind das vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Kölner Privatsender RTL wird wie im vergangenen Jahr im Rahmen einer Sublizenz vier WM-Läufe im Free-TV zeigen: Am 24. April zum Auftakt den Großen Preis der Emilia-Romagna aus Imola, dazu die Rennen aus Großbritannien (Silverstone, 3. Juli), den Niederlanden (Zandvoort, 4. September) und Brasilien (Sao Paulo, 13. November).

Formel 1 auf ORF: Starke Auftakt-Quote

In Österreich lieferten die Rechtehalter ServusTV und ORF, die die Formel 1-Rennen auch in dieser Saison wieder abwechselnd zeigen, bereits 2021 teilweise Traumquoten und sensationelle Marktanteile. Auch beim Saisonauftakt in Bahrain war dies wieder der Fall. Diesmal war der ORF zum Saisonstart an der Reihe.

Die Übertragung mit Vorberichten und den Ferrari-Doppelsieg durch Charles Leclerc und Carlos Sainz sahen in Österreich in Summe in der Spitze bis zu 829.000 Zuschauer. Im Durchschnitt waren 775.000 Fans live dabei. Der Wert entspricht in der Alpenrepublik einem stolzen Marktanteil von etwa 44 Prozent.

Bei den Vor- und Nachberichten nahmen immerhin noch 650.000 Fans vor den Bildschirmen Platz. Die anschließende Analyse-Sendung «Motorhome» fand auch noch Anklang bei 397.000 Zuschauern, was einem Marktanteil von 19 Prozent entspricht.

Der Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House besitzt in Österreich seit 2021 das Erstrecht und startet mit seiner Formel 1-Saison am kommenden Wochenende beim Grand Prix von Saudi-Arabien.

Übrigens: Die Aufteilung in Österreich hat Gründe. ServusTV konzentrierte sich am vergangenen Sonntag noch ganz auf die MotoGP-WM. Dort ging das Rennen der Asse aus Indonesien rund um Sieger Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) trotz Verzögerungen wegen des Regens bereits um 9 Uhr früh über die Bühne.

Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0