Pierre Gasly-Feuer in Bahrain: Strafe unvermeidlich

Der Franzose Pierre Gasly musste beim WM-Auftakt in Bahrain seinen brennenden AlphaTauri-Rennwagen zur Seite stellen. Damit weiss der Monza-Sieger von 2020: eine Strafversetzung kommt.

AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly musste beim Saisonstart auf dem Bahrain International Circuit seinen Renner antriebslos ausrollen lassen, dann züngelten schon die ersten Flammen ums Heck. Der 26-jährige Franzose konnte zum Glück schnell genug aus seinem Auto klettern, aber das Feuer hat Folgen.

Noch steht nicht fest, ob Gasly am kommenden GP-Wochenende in Saudi-Arabien mit dem gleichen Chassis fahren kann. Vor allem jedoch ist die Batterie hinüber, und davon stehen jedem Fahrer gemäss Reglement pro Saison nur zwei Stück zur Verfügung. Gasly sagt: «Wir wissen auch noch nicht, ob weitere Motorteile beschädigt worden sind.»

Gasly verlor so die Aussicht auf ein gutes Ergebnis. Er hatte sich mit jenem Kevin Magnussen gebalgt, der am Ende Fünfter wurde und lag zeitweise auf Platz 7.

Gasly: «Es gab null Warnung, dass etwas schiefgeht, sehr merkwürdig. Am Ausgang der ersten Kurve schaltete der Wagen einfach ab, ich liess in ihn ausrollen. Dann kam das Barbecue. Das ist jammerschade, denn nach dem Test waren wir so zuversichtlich, was die Standfestigkeit angeht, wir hatten nicht das geringste Problem. Dieser Sport bringt dich ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.»

«Mut macht, dass unser Auto konkurrenzfähig ist, die Zweikämpfe mit Kevin und Fernando haben Spass gemacht. Ich wäre locker mindestens Sechster geworden.»

AlphaTauri-Technikchef Jody Egginton: «Wir sahen anhand der Daten einen Komplettausfall der Elektrik. Wir vermuten, es hat etwas mit der Batterie zu tun, aber ganz sicher sind wir noch nicht. In einer Sekunde lief der Wagen noch, in der nächsten nicht mehr. Der Schaden ist oberflächlich beträchtlich, was alles im Detail beschädigt worden ist, das müssen wir uns in Ruhe ansehen.»



«Ich schätze, dass wir mindestens die Hinterradaufhängung wechseln müssen, dazu die ganze Verkabelung, die Verkleidung natürlich, die angesengt worden ist. Batterie und Verbrennungsmotor müssen wir uns ansehen. Alles ist mit Löschstaub eingedeckt worden. Im schlimmsten Falle sind eine neue Antriebseinheit und ein anderes Chassis notwendig.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0