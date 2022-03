Toto Wolff (Mercedes): «Unser Auto hat Potenzial»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff schätzt die Lage vor dem zweiten Saisonrennen ein, auf dem Jeddah Corniche Circuit. «Wir müssen mehr über den Wagen lernen und inzwischen so viele Punkte wie möglich holen.»

Toto Wolff blickt auf den WM-Start in Bahrain so zurück: «Die neue Formel-1-Saison begann auf dramatische Art und Weise. Beim ersten Saisonrennen gab es einige großartige, schöne Geschichten im gesamten Feld und Ferrari hat mit einer starken Leistung einen Doppelsieg eingefahren.»

«Wir haben im Vergleich zu den Wintertestfahrten einen Performance-Sprung gemacht, waren aber hinter Ferrari und Red Bull Racing klar die Drittschnellsten. Wir wissen, dass der W13 Potenzial hat. Jetzt müssen weiter lernen, herausfinden, wie wir es freisetzen können, und in der Zwischenzeit unsere Chancen auf Punkte bestmöglich ausschöpfen.»

«Lewis hat mit einer fantastischen Leistung P3 erzielt und George ist ein starkes, sehr reifes Rennen gefahren, in dessen Verlauf er Plätze gutgemacht hat, um als Vierter ins Ziel zu fahren. Wir haben die maximale Punktausbeute geholt, die wir erreichen konnten, und mehr als wir erwartet hatten. Das liegt zum Teil am Pech der anderen, aber die Zuverlässigkeit hat in der Formel 1 schon immer eine entscheidende Rolle gespielt.»



«Jetzt geht es nach Dschidda und auf eine ganz andere Strecke: schnell, kurvenreich und ein Großteil der Runde wird mit Vollgas gefahren. Wir waren erst vor ein paar Monaten bei der Premiere des Großen Preises von Saudi-Arabien dort. Mit einem neuen Auto und neuen Reifen, mit denen wir noch lernen müssen, das Beste aus ihnen herauszuholen, erwartet uns auch dort eine steile Lernkurve.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing