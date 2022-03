Max Verstappen (Red Bull Racing): «Hart für alle»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen reist ohne Punkte zum zweiten Saisonrennen. Der Niederländer tröstet sich: «Wir waren in Bahrain konkurrenzfähig, und die Saison ist noch sehr lang.»

Bahrain war eine bittere Pille: Statt den Rängen 2 und 3 für Max Verstappen und Sergio Pérez gab’s einen Totalausfall, wegen Problemen mit der Benzinversorgung. Formel-1-Champion Max Verstappen gibt zu: «Das war hart für uns alle.»

Der 20-fache GP-Sieger tröstet sich mit dem Gedanken: «Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir wissen, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben, also gibt es auch ermutigende Erkenntnisse. Die Saison ist noch sehr lang.»

«Was das kommende Wochenende in Saudi-Arabian angeht, so dürften uns die gleichen Verhältnisse erwarten wie im vergangenen Herbst – Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Ich weiss, dass an der Piste kleine Änderungen vorgenommen worden sind, um die Sicht zu verbessern. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird.»

«Dschidda ist sauschnell. In diesem Jahr sind unsere Autos nochmals schwerer geworden, mal sehen, wie das laufen wird. Die Strecke ist eine tolle Herausforderung, darauf freue ich mich.»

Sergio Pérez ergänzt: «Wenn du nur eine Runde von einem Podestplatz entfernt bist, und am Ende stehst du mit leeren Händen da, dann ist das nicht leicht zu verkraften. Klar ist es nicht schön, mit Rückstand auf die Konkurrenz anzutreten, aber die Saison ist lang genug, um das wettzumachen.»

«Wir haben ein schnelles Auto, diesen Speed müssen wir auch in Dschidda auf die Bahn umsetzen. Die GP-Premiere dort war im vergangenen Jahr eine verrückte Sache, und mit den neuen Autos wird das nochmals anspruchsvoller. Ich brauche ein sauberes Rennen, und wenn wir das volle Potenzial des Wagens erschliessen, dann können wir üppig punkten.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0