George Russell (Mercedes/4.): «Das müssen wir lösen»

In seinem zweiten Grand Prix als Mercedes-Fahrer nach Sakhir 2020 hat George Russell einen schmeichelhaften vierten Platz erreicht. Der Brite sagt, was die Silbernen jetzt anpacken müssen.

George Russell hat den WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit als Vierter abgeschlossen, das ist ein gutes Ergebnis, selbst wenn es nicht das wahre Kräfteverhältnis widerspiegelt – ohne die technischen Probleme bei Red Bull Racing wäre der junge Engländer Sechster geworden.

Entlang der Bahrain-Rennstrecke wurde klar: Von den Top-Teams kämpft Mercedes am meisten mit dem Effekt des «porpoising», also dieser stampfenden Bewegungen auf den Geraden. Ferrari und Red Bull Racing haben das besser im Griff.

George Russell weiss: «Porpoising ist unser grösstes Problem, das müssen wir lösen. Ich würde sagen, unser Rückstand auf die Besten geht zu 50 Prozent auf Verlust auf den Geraden zurück und zu 50 Prozent in den Kurven.»

Der 24-Jährige findet, sein Mercedes sei zu wenig windschlüpfig auf den Geraden, «und dieses ständige Aufsetzen kostet zusätzlich Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir das aus der Welt schaffen können. Ich kann nur nicht sagen, wie lange das dauert. Es könnte am nächsten Wochenende sein oder im Sommer.»

Am schnellsten auf den Geraden waren im Abschlusstraining zum Bahrain-GP die Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen, mit 323,2 km/h und 322,9 km/h. In dieser Tabelle taucht Lewis Hamilton erst als 16. auf (315,4 km/h), Russell als 18. (314 km/h).

Russell verrät ferner, dass die Hüpfbewegungen auch «auf die Reifen gehen. In jeder Bremszone hüpfst du quasi in die Kurve hinein, das ganze Auto ist viel zu nervös. Wenn wir Porpoising verringern oder wegbringen, dann hilft das in allen Belangen – beim Bremsen, beim Reifenverschleiss, beim Grip. Wenn wir dieses Problem lösen, dann wird das eine Menge unserer Schwierigkeiten beseitigen.»



«Derzeit müssen wir sehr viel Zeit dafür verwenden, das Hüpfen zu bekämpfen. Das verhindert, dass wir uns auf andere Bereiche des Wagens konzentrieren können. Wir fangen an, das alles besser zu verstehen.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0