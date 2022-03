Saudi-Arabien-GP im Fernsehen: Sieger im Nahen Osten

Der Jeddah Corniche Circuit ist die vierte Rennstrecke im Nahen Osten, auf welcher ein Formel-1-WM-Lauf stattgefunden hat. Wir sagen, wer bei diesen Grand Prix die Nase vorn hatte.

Beim ersten Grossen Preis von Saudi-Arabien 2021 ging es drunter und drüber: Unfälle, Kollisionen, Diskussionen mit der Rennleitung, Wortgefechte zwischen den Teams, sehr viel Ärger bevor es zum WM-Finale von Abu Dhabi ging, wo dann alles ein wenig aus dem Ruder lief. Begünstigt wurde die Action in Dschidda durch eine atemberaubend schnelle Rennstrecke, die keinen Raum für Fehler erlaubt.

Ein Blick in die Siegerlisten der WM-Läufe von Bahrain, Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien zeigt – hier setzen sich in der Regel erfahrene Piloten durch. Nur selten kam es zu einem Überraschungssieg, so wie beim Grand Prix von Sakhir 2020 mit Sergio Pérez und Racing Point.

2022 ist aber alles anders: Ferrari ist in Top-Form, und es ist durchaus möglich, dass sich Carlos Sainz zum zweiten Formel-1-Fahrer seines Landes macht, der einen WM-Lauf für sich entscheiden kann. Denn bislang hiess der einzige GP-Sieger aus Spanien Fernando Alonso, 32 Mal.

Sainz wäre der 112. Sieger der Formel 1 seit Silverstone 1950 und der erste neue GP-Sieger seit Esteban Ocon in Ungarn 2021.





GP-Sieger im Nahen Osten

Bahrain

2004 Michael Schumacher (Ferrari)

2005 Fernando Alonso (Renault)

2006 Fernando Alonso (Renault)

2007 Felipe Massa (Ferrari)

2008 Felipe Massa (Ferrari)

2009 Jenson Button (BrawnGP)

2010 Fernando Alonso (Ferrari)

2011 kein Grand Prix

2012 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 Nico Rosberg (Mercedes)

2017 Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Sergio Pérez (Racing Point)

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Charles Leclerc (Ferrari)



Abu Dhabi

2009 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Lewis Hamilton (McLaren)

2012 Kimi Räikkönen (Lotus)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Katar

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)



Saudi-Arabien

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)





Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Freitag, 25. März

07.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

09.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.00: Sky Sport F1 – Top 10: Most dramatic moments 2021

13.15: Sky Sport F1 – Bahrain-GP kompakt

13.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.00: Erstes Training

17.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

17.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Magazin

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.00: Zweites Training

20.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Bahrain-GP Wiederholung



Samstag, 26. März

06.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Bahrain-GP Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Nigel Mansell

12.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Kimi Räikkönen

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

15.00: Drittes Training

16.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021

17.15: ServusTV – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Abu Dhabi 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki lauda

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021



Sonntag, 27. März

06.00: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

14.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.10: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Lewis Hamilton

17.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

18.20: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

20.40: ServusTV – Renn-Analyse

20.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.05: ORF1 – Motorhome: Grosser Preis von Saudi-Arabien