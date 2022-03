Vettel (Aston Martin): Aus auch für Saudi-Arabien?

Nachdem er positiv auf den Coronavirus getestet worde war, verpasste der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel den WM-Auftakt in Bahrain. Noch steht nicht fest, ob er in Saudi-Arabien fahren kann.

Verpasst Aston Martin-Star Sebastian Vettel auch den zweiten Formel-1-Saisonlauf? Der 53-fache GP-Sieger war vor dem WM-Auftakt in Bahrain positiv auf Corona getestet worden und wurde bei den Grünen durch Nico Hülkenberg ersetzt.

Nun teilt Aston Martin mit: «Noch kann Sebastian Vettel keinen negativen Test vorweisen, um die Reise Richtung Saudi-Arabien aufzunehmen. Nico Hülkenberg wird in Dschidda sein, um notfalls wie in Bahrain einzuspringen.»

«Wir werden unsere Entscheidung über die Rückkehr von Vettel bis zum kommenden Freitag ausdehnen, um Sebastian jede Möglichkeit zu geben, doch noch einsteigen zu können.»

Der 34-jährige Hülkenberg hatte vor seinem Einsatz in Bahrain bereits 2020 zwei Rennen für den Rennstall aus Silverstone bestritten. In Silverstone ersetzte er Sergio Pérez im Racing-Point-Renner, und auf dem Nürburgring war er im Auto von Lance Stroll unterwegs. Beide hatten wegen eines positiven Corona-Tests nicht an den jeweiligen Rennen teilnehmen können.



In Bahrain qualifizierte sich Hülkenberg als 17. vor seinem Stallgefährten Stroll (19.), im Rennen landete der Emmericher auf Rang 17.





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0