Saudi-Arabien-GP im Fernsehen: Bald Zeitumstellung!

Am Wochenende des zweiten Formel-1-WM-Laufs in Saudi-Arabien wird bei uns auf mitteleuropäische Sommerzeit umgestellt. Dadurch ändert sich auch die Zeitverschiebung zum GP-Austragungsort Dschidda.

Am 27. März ist es wieder mal so weit: In Mitteleuropa wird auf die Sommerzeit umgestellt. Das bedeutet für uns – um zwei Uhr morgens vom kommenden Sonntag werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgerückt, wir schlafen eine Stunde weniger. Ergebnis: Am Morgen ist es länger dunkel, dafür am Abend länger hell. Das Ganze zurück dann am 30. Oktober 2022.

Am Wochenende des zweiten Grossen Preises von Saudi-Arabien auf dem ultraschnellen Jeddah Corniche Circuit hat das Auswirkungen auf die Zeitverschiebung zum Rennort am Roten Meer. Freitag und Samstag ist Dschidda zwei Stunden vor mitteleuropäischer Winterzeit, nach der Korrektur in Europa beträgt der Unterschied nur noch eine Stunde.

Denn in Saudi-Arabien gilt ganzjährig die so genannte Arabia Standard Time (AST). Sommerzeit kennt man in diesen Breitengraden nicht.

Damit Sie von der ganzen Action in Dschidda nichts verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst. Verpassen Sie auch nicht am 27. März unseren Live-Tickert vom Rennen.

Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Freitag, 25. März

07.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

09.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

12.00: Sky Sport F1 – Top 10: Most dramatic moments 2021

13.15: Sky Sport F1 – Bahrain-GP kompakt

13.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.00: Erstes Training

17.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

17.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Magazin

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.00: Zweites Training

20.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Bahrain-GP Wiederholung



Samstag, 26. März

06.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Bahrain-GP Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Nigel Mansell

12.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Kimi Räikkönen

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

15.00: Drittes Training

16.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

17.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021

17.15: ServusTV – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Abu Dhabi 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki lauda

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Saudi-Arabien 2021



Sonntag, 27. März

06.00: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

14.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.10: Sky Sport F1 – Moments of brilliance: Lewis Hamilton

17.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

18.20: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

19.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

20.40: ServusTV – Renn-Analyse

20.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.05: ORF1 – Motorhome: Grosser Preis von Saudi-Arabien