Max Verstappen: Ausfall-Ursache Bahrain steht fest

Max Verstappen gegen Charles Leclerc in Bahrain

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen war in Bahrain auf dem Weg zu Platz 2, als alles schief ging: Ausfall, null Punkte. Inzwischen steht fest, wieso der Niederländer aufgeben musste.

Statt Platz 2 hinter Bahrain-Sieger Charles Leclerc (Ferrari) eine Nullrunde: Der Niederländer Max Verstappen verliess Bahrain tief enttäuscht. Kurz vor Schluss musste er seinen Red Bull Racing-Rennwagen vor seiner Box ausrollen lassen, sein Teamkollege Sergio Pérez traf das gleiche Ungemach. Auch der Mexikaner fiel aus.

Max am Bahrain International Circuit: «So etwas darf natürlich nicht passieren, aber solche Ausfälle gehören eben auch zum Sport. Nun müssen wir analysieren, was schiefgegangen ist. Es ist natürlich schlecht, dass ich so viele Punkte verloren habe.»

Das Ergebnis der Analyse ist am Jeddah Corniche Circuit von den vierfachen Konstrukteurs-Meistern verkündet worden: Bei beiden Fahrzeugen kam es zu einem Vakuum in der Kraftstoffversorgung, dadurch war der Benzindruck zu niedrig. Einfach gesagt – es war genügend Sprit im Tank, aber der kam nicht mehr zum Motor, weil die Pumpe kein Benzin mehr ansaugte.

Gemäss Red Bull Racing sind Massnahmen getroffen worden, damit ein solcher Defekt nicht mehr vorkommen kann.

RBR-Teamchef Christian Horner sprach in Bahrain von einem «Alptraum. Ich weiss gar nicht mehr, wann es das letzte Mal war, dass beide Autos mit dem gleichen Defekt ausgefallen sind. Unsere Fahrer hätten beide auf dem Podest stehen sollen, stattdessen stehen wir mit leeren Händen da.»





Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0