Charles Leclerc: «Red Bull Racing wird stark sein» 25.03.2022 - 14:02 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc gelang in Bahrain ein Saisonstart nach Mass: Er sicherte sich erst die Pole-Position und verwandelte diese am Sonntag in einen Sieg. Als Favorit will er sich aber nicht ansehen.